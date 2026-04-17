Lên mạng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, 8 người bị khởi tố

Liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra tại phường Tân Sơn Nhì, ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đô (29 tuổi), Nguyễn Duy Huỳnh (42 tuổi), Trần Quang Anh Bằng (29 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi), Trần Hoàng Phúc (23 tuổi), Trương Quang Hiền (23 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (17 tuổi) và Trương Trung Hậu (30 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, nguồn cơn vụ việc từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội. Trước đó, Lê Tấn Phát và Nguyễn Đình Tuấn đăng bài viết vào các hội nhóm Facebook chia sẻ về quá trình đi phượt. Do nội dung bị cho là thiếu thực tế, bài viết đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và tranh luận gay gắt từ cộng đồng mạng.

Sự việc đẩy lên cao trào khi Nguyễn Thành Đô đăng bài lên trang cá nhân nhằm mục đích trêu chọc Phát và Tuấn. Sau một hồi nhắn tin cự cãi, thách thức qua lại, 2 bên quyết định hẹn gặp mặt trực tiếp tại một quán cà phê trên đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì) để "giải quyết" mâu thuẫn. Tại điểm hẹn, 2 nhóm tiếp tục xảy ra cự cãi và dẫn đến xô xát.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì đã có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, những người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng cá nhân để xử lý.



Công an phường Tân Sơn Nhì nhận định vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng mâu thuẫn ảo dẫn đến hậu quả thật đang có xu hướng gia tăng tại TP.HCM thời gian gần đây. Để ngăn chặn tình trạng này, bên cạnh việc xử lý nghiêm của pháp luật, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Tân Sơn Nhì đề nghị người dân khi phát hiện thông tin về tội phạm cần liên hệ ngay cảnh sát khu vực hoặc số điện thoại trực ban: 028.3847.0006.