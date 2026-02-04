Tạm giam 2 người dùng nón bảo hiểm đánh nhau trên đường Cộng Hòa

Liên quan đến vụ 2 người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh nhau trên đường Cộng Hòa (TP.HCM) gây náo loạn đường phố mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, ngày 4.2, một nguồn tin cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Quang Hiếu (61 tuổi, ở phường Gia Định) và Ngô Hữu Hanh (50 tuổi, ở phường Tân Bình) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Hai người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh nhau trên đường Cộng Hòa bị bắt tạm giam ẢNH: CTV

Trước đó, chiều 12.1, do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, Hiếu và Hanh đã cầm nón bảo hiểm, lao vào đánh nhau tại giao lộ đường Cộng Hòa - Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất).

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên một ô tô ghi lại, trong lúc băng qua giao lộ giữa ông Hiếu và ông Hanh xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, cả hai bất ngờ xuống xe máy, dùng nón bảo hiểm lao vào đánh nhau gây náo loạn khu vực. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh cùng một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đến can ngăn.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã nhanh chóng vào cuộc truy xét, mời những người liên quan về trụ sở làm việc, lấy lời khai, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ 2 người dùng nón bảo hiểm đánh nhau trên đường Cộng Hòa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.