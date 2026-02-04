Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm giam 2 người dùng nón bảo hiểm đánh nhau trên đường Cộng Hòa

Trần Kha - Hoàng Huy
04/02/2026 20:04 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt tạm giam 2 người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh nhau trên đường Cộng Hòa gây náo loạn đường phố.

Liên quan đến vụ 2 người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh nhau trên đường Cộng Hòa (TP.HCM) gây náo loạn đường phố mà Báo Thanh Niên đã phản ánh, ngày 4.2, một nguồn tin cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Quang Hiếu (61 tuổi, ở phường Gia Định) và Ngô Hữu Hanh (50 tuổi, ở phường Tân Bình) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Tạm giam 2 người đàn ông đánh nhau bằng nón bảo hiểm trên đường cộng hòa - Ảnh 1.

Hai người đàn ông dùng nón bảo hiểm đánh nhau trên đường Cộng Hòa bị bắt tạm giam

ẢNH: CTV

Trước đó, chiều 12.1, do mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông, Hiếu và Hanh đã cầm nón bảo hiểm, lao vào đánh nhau tại giao lộ đường Cộng Hòa - Út Tịch (phường Tân Sơn Nhất).

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên một ô tô ghi lại, trong lúc băng qua giao lộ giữa ông Hiếu và ông Hanh xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, cả hai bất ngờ xuống xe máy, dùng nón bảo hiểm lao vào đánh nhau gây náo loạn khu vực. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh cùng một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đến can ngăn.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Tân Sơn Nhất phối hợp Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã nhanh chóng vào cuộc truy xét, mời những người liên quan về trụ sở làm việc, lấy lời khai, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ 2 người dùng nón bảo hiểm đánh nhau trên đường Cộng Hòa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Điều tra vụ đánh nhau ở quán nhậu khiến một người nhập viện

TP.HCM: Điều tra vụ đánh nhau ở quán nhậu khiến một người nhập viện

Xảy ra mâu thuẫn, nhóm khách bất ngờ lao vào đánh nhau ở quán nhậu trên địa bàn phường Bình Tân (TP.HCM). Vụ việc khiến một người bị thương nặng, phải nhập viện.

Hai người đàn ông đánh nhau bằng mũ bảo hiểm, gây náo loạn đường phố TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

người đàn ông nón bảo hiểm CSGT đánh nhau tạm giam Đường Cộng Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận