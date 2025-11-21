Công an kịp ngăn chặn nhóm thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 21.11, Công an phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) cho biết vừa kịp ngăn chặn nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế giải quyết mâu thuẫn trong đêm.

Công an phường Đông Hưng Thuận kịp ngăn chặn nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế giải quyết mâu thuẫn ẢNH: CA

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về triển khai mô hình "SOS an ninh trật tự" và mô hình "3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân", Công an phường Đông Hưng Thuận đã tăng cường công tác tuần tra, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ việc có nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật.

Theo đó, trong quá trình tuần tra tại khu vực công viên Thuận Kiều vào tối 19.11, lực lượng công an phường nhận được thông tin của người dân có nhóm khoảng 10 thiếu niên tụ tập, mang theo vũ khí tự chế và có dấu hiệu chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn.

Ngay lập tức, công an phường triển khai lực lượng phản ứng nhanh đến hiện trường, khống chế 2 người nghi vấn đưa về trụ sở làm việc.

Ban đầu 2 người khai báo quanh co, không thừa nhận. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ kết hợp thông tin quần chúng cung cấp, 2 người trên phải khai báo toàn bộ hành vi vi phạm cùng đồng bọn.

Quá trình mở rộng truy xét, công an đã mời tất cả 15 người có liên quan đến vụ việc về trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Qua xác minh, có 10 người dưới 18 tuổi. Đáng chú ý, có 4 người mang theo các loại hung khí tự chế như súng bắn đạn cao su, dao.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận xuất phát từ tranh cãi với nhau nên 2 nhóm thanh niên đã sử dụng ứng dụng Messenger để hẹn nhau đến công viên nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Công an phường Đông Hưng Thuận tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời khuyến cáo gia đình và nhà trường tăng cường phối hợp trong việc quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện vi phạm.



Công an đề nghị người dân tiếp tục cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu tụ tập gây rối, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.