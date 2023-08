Nhóm côn đồ hỗn chiến vì mâu thuẫn trên mạng xã hội bị khởi tố

Ngày 3.8, Công an Q.Cẩm Lệ tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 côn đồ về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ hỗn chiến ở khu vực đường Thăng Long nối dài vào ngày 31.7.



Theo điều tra, do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm côn đồ ngụ H.Hòa Vang hẹn hỗn chiến với nhóm ở địa bàn Q.Cẩm Lệ tại khu vực đường Thăng Long nối dài. Cả hai nhóm này có độ tuổi từ 18 - 21.

Xe máy và hung khí thu giữ được trong vụ hỗn chiến NGUYỄN TÚ

Trong đó, nhóm côn đồ H.Hòa Vang huy động các thành viên gồm Phạm Viết Lãm, Nguyễn Nguyên Nhân, Trần Văn Trường, Nguyễn Văn Thiện, Lưu Hoàng Quốc, Đoàn Anh Tài, Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng, Nguyễn Quang Trung và Phạm Viết Trần Phú.

Nhóm côn đồ Q.Cẩm Lệ huy động Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Trọng, Nguyễn Công Khánh, Lê Việt Trung, Phùng Văn Quốc Đại, Nguyễn Ngọc Hải Triều và Nguyễn Thiên Ân. Trong đó, Khánh ở nhóm Q.Cẩm Lệ nhưng quê H.Hòa Vang, còn Ân chưa rõ lai lịch.

Nhóm côn đồ bị triệu tập để điều tra vụ hỗn chiến NGUYỄN TÚ

Khoảng 21 giờ ngày 31.7, hai bên chuẩn bị nhiều hung khí như dao tự chế, vỏ chai bia (để làm bom xăng), nhặt thêm gạch đá đi hỗn chiến.



Khi xáp lá cà, 2 nhóm côn đồ sử dụng xe máy, dùng hung khí đuổi đánh nhau. Do ít người hơn, thất thế nên 3 côn đồ trong nhóm Q.Cẩm Lệ bị đối thủ chém gây thương tích. Cụ thể, Nguyễn Công Khánh bị chém đứt 6 dây gân cánh tay phải, tụ máu sau não và rạn xương cánh tay. Nguyễn Thanh Tâm bị đánh gãy tay phải và chấn động não. Nguyễn Trọng bị chấn thương sọ não kín, máu tụ nội sọ... Hiện cả 3 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an Q.Cẩm Lệ cho biết, trong 10 bị can, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Viết Lãm, Nguyễn Nguyên Nhân, Trần Văn Trường, Lưu Hoàng Quốc, Nguyễn Quang Trung do các bị can này thực hiện hành vi quyết liệt, truy sát bị hại đến cùng.

Công an Q.Cẩm Lệ cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời hạn 3 tháng đối với các bị can Nguyễn Đinh Hồng Nhân, Bùi Tiến Tùng, Lê Việt Trung, Đoàn Anh Tài, Nguyễn Văn Thiện.

Đối với hành vi của nhóm H.Hòa Vang dùng dao tự chế gây thương tích và các nghi phạm của nhóm Q.Cẩm Lệ tham gia hỗn chiến, Công an Q.Cẩm Lệ đang tiếp tục truy xét, củng cố hồ sơ để khởi tố theo quy định.