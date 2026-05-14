Mang gần nửa ký ma túy trên tàu cao tốc, vừa đến Phú Quốc thì bị bắt

Ngày 14.5, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ Trần Quốc Thái (31 tuổi, ở khu phố 3 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nghi phạm Trần Quốc Thái (giữa) cùng tang vật gần 0,5 kg ma túy ẢNH: VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4

Theo đó, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, tại cầu cảng số 5, cảng Bãi Vòng thuộc đặc khu Phú Quốc, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc bắt quả tang Trần Quốc Thái đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Lúc này, đối tượng vừa xuống tàu cao tốc chạy tuyến Hà Tiên - Phú Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, Thái đang vận chuyển 1 túi ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể rắn, màu trắng, không đồng nhất. Thái khai nhận đây là ma túy đá có trọng lượng 495 gram.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, lấy lời khai, niêm phong tang vật và ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Quốc Thái để điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những vụ án bắt giữ có số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.