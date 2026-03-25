Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 2 kg ma túy đá, giấu tinh vi trong ô tô

Ngày 25.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Tú (37 tuổi, ở xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Phùng Bá Lâm (21 tuổi, ở xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hơn 2 kg ma túy đá.

Lê Minh Tú (trái) và Phùng Bá Lâm đã bị bắt giữ về hành vi vận chuyển 2 kg ma túy đá

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động tinh vi, nghi liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy. Ngay sau đó, ban chuyên án được xác lập, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt phá.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 5.3, tại một con hẻm thuộc khu phố 1, phường Bình Thuận (thành phố Phan Thiết cũ), lực lượng công an bắt quả tang Tú và Lâm đang vận chuyển ma túy.



Tang vật của vụ án là 2 kg ma túy đá được ngụy trang, đóng gói và hút chân không ẢNH: CACC

Tại hiện trường, công an thu giữ ô tô biển số 60B-104.xx. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi ni lông màu đen được ngụy trang kỹ, bên trong chứa 2 gói ma túy đá dạng khối, tổng trọng lượng hơn 2 kg, hút chân không.

Ban đầu, các đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng do cơ quan công an thu thập, Tú và Lâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc phát hiện, bắt giữ kịp thời đã góp phần chặn đứng nguồn ma túy lớn có nguy cơ phát tán, qua đó giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện vụ án vận chuyển ma túy đá được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.



