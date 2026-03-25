Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 2 kg ma túy đá, giấu tinh vi trong ô tô

Quế Hà
Quế Hà
25/03/2026 15:02 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng lập chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng cùng tang vật hơn 2 kg ma túy đá được ngụy trang kỹ trong ô tô, kịp thời ngăn chặn nguồn cung 'cái chết trắng' ra thị trường.

Ngày 25.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Tú (37 tuổi, ở xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Phùng Bá Lâm (21 tuổi, ở xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hơn 2 kg ma túy đá.

Lê Minh Tú (trái) và Phùng Bá Lâm đã bị bắt giữ về hành vi vận chuyển 2 kg ma túy đá

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động tinh vi, nghi liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy. Ngay sau đó, ban chuyên án được xác lập, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt phá.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 5.3, tại một con hẻm thuộc khu phố 1, phường Bình Thuận (thành phố Phan Thiết cũ), lực lượng công an bắt quả tang Tú và Lâm đang vận chuyển ma túy.

Tang vật của vụ án là 2 kg ma túy đá được ngụy trang, đóng gói và hút chân không

Tại hiện trường, công an thu giữ ô tô biển số 60B-104.xx. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi ni lông màu đen được ngụy trang kỹ, bên trong chứa 2 gói ma túy đá dạng khối, tổng trọng lượng hơn 2 kg, hút chân không.

Ban đầu, các đối tượng quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những chứng cứ rõ ràng do cơ quan công an thu thập, Tú và Lâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, việc phát hiện, bắt giữ kịp thời đã góp phần chặn đứng nguồn ma túy lớn có nguy cơ phát tán, qua đó giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện vụ án vận chuyển ma túy đá được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Khám phá thêm chủ đề

ma túy đá Công an tỉnh Lâm Đồng ma túy Lâm Đồng vận chuyển ma túy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận