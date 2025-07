Gia Lai: Đột kích phá nhiều tụ điểm, thu giữ gần 1 kg ma túy đá

Ngày 23.7, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận thông tin trên và cho biết, đây là kết quả từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy do Công an tỉnh Gia Lai phát động vào ngày 18.7.

Dương Quốc Thịnh bị phát hiện tàng trữ ma túy đá tại một khách sạn ở P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai ẢNH: CÔNG AN TỈNH GIA LAI

Ngày 22.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt đột kích, khám xét nhiều địa điểm tại P.Quy Nhơn và xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc tỉnh Bình Định), bắt giữ 8 người có hành vi vi phạm liên quan ma túy và thu giữ gần 1 kg ma túy đá.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 22.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an P.Quy Nhơn kiểm tra một khách sạn trên đường Mai Xuân Thưởng, phát hiện Dương Quốc Thịnh (22 tuổi, ở Quảng Ngãi) có dấu hiệu phạm tội về ma túy. Thịnh đã tự nguyện giao nộp 11 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng, với tổng khối lượng 796,24 gram. Thịnh khai nhận đây là ma túy đá được một người (chưa xác định nhân thân, lai lịch) đưa đến để cất giữ rồi bán hộ.

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Trương Thị Công Tâm (39 tuổi, ở P.Tuy Phước Đông) và Nguyễn Thành Phúc (39 tuổi, ở P.Quy Nhơn) tàng trữ 11,4157 gram chất tinh thể màu trắng tại một căn nhà trên đường Bạch Đằng, P.Quy Nhơn. Tại cơ quan công an, Tâm và Phúc khai nhận chất tinh thể màu trắng nêu trên là ma túy đá.

Nhiều túi ni lông chứa ma túy đá được công an phát hiện khi kiểm tra ẢNH: CÔNG AN TỈNH GIA LAI

Cũng tại P.Quy Nhơn, khoảng 16 giờ 45 ngày 22.7, công an bắt quả tang Nguyễn Thị Minh Sang (32 tuổi, ở P.Quy Nhơn) tàng trữ 2 đoạn ống hút nhựa chứa 1,1657 gam chứa chất dạng tinh thể. Sang khai nhận đây là ma túy đá. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Dương Văn Tư (36 tuổi, ở P.Quy Nhơn Đông - sống chung với Sang như vợ chồng) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

Ngoài ra, khoảng 20 giờ 30 ngày 22.7, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Phù Mỹ Bắc tuần tra, phát hiện Nguyễn Thanh Trị (24 tuổi) và Phan Thanh Cường (21 tuổi, cùng ở xã Phù Mỹ Bắc) sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm, xác định Trị và Cường đều dương tính với ma túy. Trị và Cường thừa nhận vào chiều cùng ngày đã bàn bạc, thống nhất mua 300.000 đồng ma túy đá rồi mang tới địa điểm trên sử dụng thì bị phát hiện.