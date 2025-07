Khởi tố 247 bị can trong đường dây ma túy núp bóng 3 quán bar tại TP.HCM

Trước đó, rạng sáng 6.7, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiểm tra đột xuất 3 quán bar gồm: F5 Club (phường Đông Hòa), Six T Club (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ; nay là phường An Phú) và TGT Disco Club (phường Vũng Tàu). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 191 người dương tính với chất ma túy, thu giữ 100 gram ma túy tổng hợp và 57 bình khí cười.

Công an TP.HCM khởi tố 247 bị can về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, chứa chấp và tàng trữ trái phép chất ma túy ẢNH: CTV

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM xác định F5 Club và Six T Club do cùng nhóm nghi phạm góp vốn và điều hành, trong đó Bùi Phan Minh Toàn chủ mưu cầm đầu. Để tăng doanh thu, các bị can cho phép việc mua bán ma túy công khai ngay trong quán để thu hút người sử dụng.

Theo kết quả điều tra, các bị can còn bảo kê cho hoạt động mua bán ma túy tại 2 cơ sở trên. Khách đến quán nhưng mang ma túy từ nơi khác vào sử dụng sẽ bị bảo vệ mời ra ngoài. Đồng thời, các nghi phạm bảo kê cũng kết nối 2 nhóm do Võ Hoàng Anh và Nguyễn Thành Mến cầm đầu để cung cấp ma túy cho khách sử dụng tại quán.

Đối với TGT Disco Club do Nguyễn Trường Giang làm chủ, cơ quan điều tra xác định Giang không cho phép nhân viên cung cấp ma túy hay dụng cụ sử dụng ma túy cho khách. Tuy nhiên, khi phát hiện khách sử dụng ma túy, nhân viên cơ sở không được ngăn cản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 247 bị can về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, chứa chấp và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM tiếp tục truy xét mở rộng các đường dây cung cấp ma túy và những người đến 3 cơ sở trên để sử dụng trái phép chất ma túy ẢNH: CTV

Đồng thời, Công an TP.HCM tiếp tục truy xét mở rộng các đường dây cung cấp ma túy và những người đến 3 cơ sở trên để sử dụng trái phép chất ma túy, theo phương châm: "không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng".

Thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục rà soát các điểm, tụ điểm, cơ sở kinh doanh có điều kiện nghi vấn hoạt động phức tạp về ma túy để sớm đấu tranh, triệt phá theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy. Đồng thời đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy nhằm góp phần đẩy lùi "cái chết trắng" ra khỏi cộng đồng.