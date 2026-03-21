Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng

Quế Hà
Quế Hà
21/03/2026 17:27 GMT+7

Ngày 21.3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (Bình Thuận cũ).

Các bị can bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (trước đây là Trung tâm đăng kiểm tàu cá Bình Thuận).

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra gồm: Trần Nguyên Vũ (56 tuổi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng; Trần Thanh Thiên Toàn (45 tuổi), Trưởng phòng Đăng kiểm tàu cá và Nguyễn Anh Duy (40 tuổi), đăng kiểm viên.

Cả 3 bị can đều bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng - Ảnh 1.

Trung tâm đăng kiểm tàu cá, nơi xảy ra vụ án

ẢNH: H.L

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định các bị can nêu trên có liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tàu cá ở tỉnh Bình Thuận cũ.

Các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu cá cải hoán để cố tình làm sai quy trình, hợp thức hồ sơ nhằm nhận tiền hưởng lợi từ đơn vị thiết kế hoán cải tàu cá.

Hậu quả, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước. Có trường hợp nhận tiền hưởng lợi bất hợp pháp hàng trăm triệu đồng qua việc hợp thức hóa tàu hoán cải sai quy trình.

Cơ quan điều tra còn xác định Trần Nguyên Vũ đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ sai phạm của vụ án. Các bị can Trần Thanh Thiên Toàn, Nguyễn Anh Duy dù biết việc làm sai phạm nhưng vẫn cố tình hợp thức hóa hồ sơ để rút tiền nhà nước, chia nhau hưởng lợi.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan An ninh điều tra đã triển khai thi hành lệnh bắt các bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm trong vụ án này.

Bắt giam bị can làm giả 93 hóa đơn đóng hụi, lừa chủ hụi hơn 660 triệu đồng

Bắt giam bị can làm giả 93 hóa đơn đóng hụi, lừa chủ hụi hơn 660 triệu đồng

Làm giả 93 hoá đơn chuyển khoản tiền hụi, Lê Thu Trang đã qua mặt chủ hụi để chiếm đoạt hơn 660 triệu đồng khiến nhiều dây hụi rơi vào xáo trộn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận