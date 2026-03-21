Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng

Các bị can bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (trước đây là Trung tâm đăng kiểm tàu cá Bình Thuận).

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra gồm: Trần Nguyên Vũ (56 tuổi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng; Trần Thanh Thiên Toàn (45 tuổi), Trưởng phòng Đăng kiểm tàu cá và Nguyễn Anh Duy (40 tuổi), đăng kiểm viên.

Cả 3 bị can đều bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Trung tâm đăng kiểm tàu cá, nơi xảy ra vụ án ẢNH: H.L

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định các bị can nêu trên có liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tàu cá ở tỉnh Bình Thuận cũ.

Các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình kiểm tra, giám sát kỹ thuật tàu cá cải hoán để cố tình làm sai quy trình, hợp thức hồ sơ nhằm nhận tiền hưởng lợi từ đơn vị thiết kế hoán cải tàu cá.

Hậu quả, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước. Có trường hợp nhận tiền hưởng lợi bất hợp pháp hàng trăm triệu đồng qua việc hợp thức hóa tàu hoán cải sai quy trình.

Cơ quan điều tra còn xác định Trần Nguyên Vũ đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ sai phạm của vụ án. Các bị can Trần Thanh Thiên Toàn, Nguyễn Anh Duy dù biết việc làm sai phạm nhưng vẫn cố tình hợp thức hóa hồ sơ để rút tiền nhà nước, chia nhau hưởng lợi.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan An ninh điều tra đã triển khai thi hành lệnh bắt các bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm trong vụ án này.