Mức án 64 bị cáo đưa, nhận hối lộ trong vụ đăng kiểm 50-04V

Sau 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 13.1, TAND TP.HCM tuyên án đối với 64 bị cáo đưa, nhận hối lộ 6,49 tỉ đồng tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-04V, TP.HCM.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải, cựu Giám đốc TTĐK 50-04V bị tòa tuyên phạt 7 năm tù ẢNH: THẢO NHÂN

HĐXX nhận định, các đăng kiểm viên tại TTĐK 50-04V cùng thống nhất với Ban giám đốc trung tâm thực hiện chủ trương trực tiếp nhận hối lộ từ các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi của xe khi đăng kiểm. Số tiền các đăng kiểm viên nhận mỗi xe là từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hằng tuần, mỗi chuyền kiểm định sẽ đưa cho bị cáo Nguyễn Xuân Hải, cựu Giám đốc TTĐK 50-04V, từ 10 - 13 triệu đồng (tùy mỗi giai đoạn - PV) để bị cáo Hải "ngoại giao".

Tổng số tiền các đăng kiểm viên nhận hối lộ là 6,49 tỉ đồng. Trong đó, cựu Giám đốc trung tâm Nguyễn Xuân Hải và cựu Phó giám đốc trung tâm Chu Đình Hiệp, mỗi người hưởng lợi 570 triệu đồng.

HĐXX nhận định 2 bị cáo này là người đưa ra chủ trương cùng thống nhất với các trưởng chuyền về hành vi nhận tiền để bỏ qua lỗi đăng kiểm xe nên cùng chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền 6,49 tỉ đồng.

Từ đó, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Xuân Hải, Chu Đình Hiệp cùng mức án 7 năm tù về tội "nhận hối lộ".

Cùng tội danh trên, 13 bị cáo khác bị phạt mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 15 năm tù. Trong đó, bị cáo Hoàng Tuấn Anh (cựu Trưởng chuyền số 2, đang bỏ trốn và bị truy nã) bị tuyên phạt 15 năm tù.

Đối với 48 bị cáo thuộc nhóm đưa hối lộ cá nhân, doanh nghiệp vận tải, bị phạt mức án từ 50 triệu đồng đến 6 năm tù về tội "đưa hối lộ"; bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị tuyên 7 năm tù về các tội "nhận hối lộ", "đưa hối lộ".

Trong vụ án này, có 2 bị cáo đang bị truy nã, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các thủ tục theo quy định của pháp luật, do đó việc xét xử vắng mặt các bị cáo này là có căn cứ và phù hợp với quy định pháp luật.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong quá trình lượng hình, tòa cũng xem xét, phân hóa vai trò của từng bị cáo.

HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải. Đối với số tiền các bị cáo thu lợi bất chính trong vụ án, HĐXX quyết định tịch thu sung vào công quỹ nhà nước.

Mức án đề nghị của Viện kiểm sát và mức án tòa tuyên cụ thể đối với 64 bị cáo:



