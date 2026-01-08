Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ đăng kiểm 50-04V: Nhận 570 triệu đồng, cựu giám đốc bảo 'tưởng là tiền bồi dưỡng'

Phan Thương
Phan Thương
08/01/2026 16:52 GMT+7

Trong vụ đưa và nhận hối lộ 6,3 tỉ đồng tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V, Giám đốc trung tâm Nguyễn Xuân Hải và Phó giám đốc Chu Đình Hiệp, mỗi người được xác định hưởng lợi 570 triệu đồng.

Chiều 8.1, HĐXX lần lượt thẩm vấn 64 bị cáo đưa và nhận hối lộ 6,3 tỉ đồng xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-04V, TP.HCM. 

Vụ hối lộ tại trung tâm đăng kiểm 50 - 04 V: Cựu giám đốc nhận 570 triệu đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải, cựu Giám đốc TTĐK 50-04V

ẢNH: THẢO NHÂN

Trong 64 bị cáo, HĐXX xét xử vắng mặt Hoàng Tuấn Anh (phụ trách chuyền kiểm định số 2 từ năm 2021 - 2022) và Đinh Đức Thuần (nhân viên quản lý Công ty TNHH TM-DV vận tải Ngọc Tuấn), do 2 bị cáo này đang bỏ trốn, bị truy nã.

Cáo trạng cáo buộc các đăng kiểm viên tại TTĐK 50-04V đã nhận hối lộ của chủ các phương tiện để bỏ qua lỗi của xe khi đến đăng kiểm tại trung tâm. Số tiền các đăng kiểm viên nhận mỗi xe là từ 200.000 đến 1 triệu đồng. Giám đốc trung tâm Nguyễn Xuân Hải và Phó giám đốc trung tâm Chu Đình Hiệp, mỗi người hưởng lợi 570 triệu đồng.

Chủ trương "xin" tiền mỗi chuyền kiểm định để đi ngoại giao

Cạnh đó, mỗi tuần, mỗi chuyền kiểm định sẽ đưa cho Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc TTĐK) từ 10 triệu đến 13 triệu đồng (tùy mỗi giai đoạn - PV) để bị cáo này có kinh phí đi ngoại giao.

Về chủ trương lấy tiền từ các chuyền kiểm định để đi ngoại giao, bị cáo Nguyễn Xuân Hải khai: "Do anh em trong trung tâm tự tính toán phải đi ngoại giao bên ngoài". Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Trần Dũng (phụ trách chuyền kiểm định 3, 4) khai: "Bị cáo Hải có xin anh em 2 triệu đồng/ngày để đi ngoại giao".

Theo bị cáo Hải, chi phí ngoại giao được chi cho lãnh đạo cấp trên, các phòng ban, hoặc dùng tiếp đoàn công tác đến TTĐK làm việc. Các chi phí này không có chứng từ.

Vụ hối lộ tại trung tâm đăng kiểm 50 - 04 V: Cựu giám đốc nhận 570 triệu đồng - Ảnh 2.

Ông Đặng Việt Hà, cựu Cựu trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

ẢNH: TƯ LIỆU

Cũng theo lời khai của Hải, từ tháng 4.2022 đến tháng 10.2022, ông Đặng Việt Hà, cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam có chủ trương bắt các TTĐK khối V phải chi tiền hối lộ cho ông này từ 8.000 - 15.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt.

Tuy nhiên, chủ tọa công bố lời khai, thì cựu Cục trưởng Đặng Việt Hà chỉ thừa nhận mỗi tháng bị cáo Hải đưa 20 triệu đồng, tổng cộng 160 triệu đồng.

Chủ tọa hỏi bị cáo Hải: "Về số tiền ông Hà không thừa nhận, bị cáo phải chịu trách nhiệm?". Bị cáo Hải trả lời: "Dạ".

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa đã triệu tập ông Đặng Việt Hà đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Song trong phần thủ tục sáng nay, ông Hà không được trích xuất đến tòa. Ông Hà đang thụ án 17 năm tù về tội nhận hối lộ trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng trước đây.

Nhận tiền vì nghĩ được chủ xe bồi dưỡng

Về hành vi đưa nhận hối lộ, trong phần thẩm vấn, các trưởng chuyền kiểm định số 1, 3, 4 thừa nhận hành vi “thống nhất với chủ trương của Ban giám đốc TTĐK, cụ thể là từ bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc TTĐK), để bỏ qua lỗi nhỏ của phương tiện”.

Bị cáo Nguyễn Trần Dũng (phụ trách chuyền kiểm định 3, 4) khai thêm: "Sau khi nhận tiền của các chủ xe, ngoài đưa 2 triệu đồng/ngày cho bị cáo Hải đi ngoại giao, số còn lại anh em chia 8 phần bằng nhau, bao gồm giám đốc và phó giám đốc trung tâm”.

Về chủ trương để đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, bị cáo Hải khai: “Bị cáo đồng ý cho các đăng kiểm viên nhận tiền, nhưng không nghĩ các đăng kiểm viên nhận tiền để bỏ qua lỗi, hoặc làm khó các chủ xe, mà nghĩ rằng tiền này do chủ xe bồi dưỡng".

Bị cáo Chu Đình Hiệp (cựu Phó giám đốc TTĐK 50-04V) cũng khai không biết các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ xe để bỏ qua lỗi, hoặc kiểm định nhanh. "Vẫn có trường hợp các xe không có lỗi, chủ xe họ vẫn cho tiền, nên bị cáo chỉ nghĩ đây là tiền được bồi dưỡng", bị cáo Hiệp khai thêm.

Các bị cáo là các chủ xe bị xét xử về tội đưa hối lộ khai tại tòa hành vi đưa tiền vì muốn được các đăng kiểm viên bỏ qua lỗi nhỏ, hoặc không bị làm khó khi đem xe đến kiểm định.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần HĐXX thẩm vấn các bị cáo còn lại.

Tin liên quan

Xét xử 64 bị cáo đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V

Xét xử 64 bị cáo đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V

Các bị cáo đã nhận hối lộ từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/phương tiện để bỏ qua các lỗi, khiếm khuyết của xe đến kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V, TP.HCM.

Đang thụ án, 2 cựu cục trưởng đăng kiểm bị triệu tập liên quan vụ nhận hối lộ

Khám phá thêm chủ đề

đăng kiểm nhận hối lộ TTĐK 50 - 04V đưa hối lộ Đặng Việt Hà
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận