Xét xử 64 bị cáo đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V

Ngày 8.1, TAND TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 50-04V, TP.HCM.

Các bị cáo sai phạm tại TTĐK 50-04V ẢNH: THẢO NHÂN

Liên quan đến vụ án, tòa cũng triệu tập 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.

Trước đó, tháng 1.2025, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1.2014 - 7.2021) 22 năm tù về 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 8.2021 - 12.2022) bị tuyên 17 năm tù về tội nhận hối lộ.

Nhận hối lộ để bỏ qua lỗi kiểm định xe

Theo cáo trạng, đây là vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và gây thiệt hại trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải, cựu Giám đốc TTĐK 50-04V ẢNH: THẢO NHÂN

Trong đó các đăng kiểm viên bị xét xử về tội nhận hối lộ. Các bị cáo được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn đối với phương tiện cơ giới, nhưng vì động cơ mục đích khác nhau các bị cáo đã bỏ qua các lỗi, khiếm khuyết của xe đến kiểm định.

Số tiền nhận hối lộ thống nhất theo mức cụ thể. Nếu đăng kiểm viên nhận trực tiếp thì lấy 300.000 đồng/xe rơ mooc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Nếu qua đối tượng môi giới thì đăng kiểm viên nhận 200.000 đồng/xe rơ mooc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Phải chia tiền nhận hối lộ cho cựu cục trưởng đăng kiểm

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền mà đăng kiểm viên TTĐK 50-04V nhận hối lộ là 6,3 tỉ đồng. Trong đó, Giám đốc trung tâm Nguyễn Xuân Hải và Phó giám đốc trung tâm Chu Đình Hiệp, mỗi người hưởng lợi 570 triệu đồng.

HĐXX khai mạc phiên tòa ẢNH: THẢO NHÂN

Cũng theo lời khai của Hải, từ tháng 4.2022 đến tháng 10.2022, Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) có chủ trương bắt các trung tâm đăng kiểm khối V phải chia tiền hối lộ cho ông này từ 8.000 - 15.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt.

Theo quyết định xét xử, bị cáo Nguyễn Xuân Hải, Chu Đình Hiệp và 13 bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị xét xử về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Chiến (lao động tự do) và 47 bị cáo bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến xét xử đến ngày 22.1.