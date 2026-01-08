Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xét xử 64 bị cáo đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V

Phan Thương
Phan Thương
08/01/2026 09:54 GMT+7

Các bị cáo đã nhận hối lộ từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/phương tiện để bỏ qua các lỗi, khiếm khuyết của xe đến kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V, TP.HCM.

Ngày 8.1, TAND TP.HCM khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 50-04V, TP.HCM.

Xét xử 64 bị cáo đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V- Ảnh 1.

Các bị cáo sai phạm tại TTĐK 50-04V

ẢNH: THẢO NHÂN

Liên quan đến vụ án, tòa cũng triệu tập 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.

Trước đó, tháng 1.2025, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên ông Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1.2014 - 7.2021) 22 năm tù về 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 8.2021 - 12.2022) bị tuyên 17 năm tù về tội nhận hối lộ.

Nhận hối lộ để bỏ qua lỗi kiểm định xe

Theo cáo trạng, đây là vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và gây thiệt hại trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới.

Xét xử 64 bị cáo đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V- Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải, cựu Giám đốc TTĐK 50-04V

ẢNH: THẢO NHÂN

Trong đó các đăng kiểm viên bị xét xử về tội nhận hối lộ. Các bị cáo được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn đối với phương tiện cơ giới, nhưng vì động cơ mục đích khác nhau các bị cáo đã bỏ qua các lỗi, khiếm khuyết của xe đến kiểm định.

Số tiền nhận hối lộ thống nhất theo mức cụ thể. Nếu đăng kiểm viên nhận trực tiếp thì lấy 300.000 đồng/xe rơ mooc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Nếu qua đối tượng môi giới thì đăng kiểm viên nhận 200.000 đồng/xe rơ mooc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Phải chia tiền nhận hối lộ cho cựu cục trưởng đăng kiểm

Kết quả điều tra xác định, tổng số tiền mà đăng kiểm viên TTĐK 50-04V nhận hối lộ là 6,3 tỉ đồng. Trong đó, Giám đốc trung tâm Nguyễn Xuân Hải và Phó giám đốc trung tâm Chu Đình Hiệp, mỗi người hưởng lợi 570 triệu đồng.

Xét xử 64 bị cáo đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V- Ảnh 3.

HĐXX khai mạc phiên tòa

ẢNH: THẢO NHÂN

Cũng theo lời khai của Hải, từ tháng 4.2022 đến tháng 10.2022, Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) có chủ trương bắt các trung tâm đăng kiểm khối V phải chia tiền hối lộ cho ông này từ 8.000 - 15.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt.

Theo quyết định xét xử, bị cáo Nguyễn Xuân Hải, Chu Đình Hiệp và 13 bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị xét xử về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Chiến (lao động tự do) và 47 bị cáo bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến xét xử đến ngày 22.1.

Tin liên quan

Đang thụ án, 2 cựu cục trưởng đăng kiểm bị triệu tập liên quan vụ nhận hối lộ

Đang thụ án, 2 cựu cục trưởng đăng kiểm bị triệu tập liên quan vụ nhận hối lộ

Từ ngày 8 - 22.1, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

đăng kiểm nhận hối lộ trung tâm đăng kiểm 50-04V đưa hối lộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận