Đang thụ án, 2 cựu cục trưởng đăng kiểm bị triệu tập liên quan vụ nhận hối lộ

Nguyễn Xuân Hải (cựu Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V), Chu Đình Hiệp (cựu Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V) và 13 bị cáo bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị xét xử về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Chiến (lao động tự do) và 47 bị cáo bị xét xử về tội đưa hối lộ.

Bị án Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 8.2021 - 12.2022) đang thụ án 17 năm tù về tội nhận hối lộ ẢNH: THANH NIÊN

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Đoàn Thị Hương Giang. Đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên, ông Phạm Văn Hiền và bà Lê Trương Hà Linh.

Tòa án triệu tập 86 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có 2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.

Trước đó, tháng 1.2025, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên bị cáo Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1.2014 - 7.2021) 22 năm tù về 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 8.2021 - 12.2022) 17 năm tù về tội nhận hối lộ.

Nhận hối lộ 6,3 tỉ đồng

Theo cáo trạng, đây là vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và gây thiệt hại trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới.

Bị án Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1.2014 - 7.2021) đang thụ án 22 năm tù về 2 tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ẢNH: THANH NIÊN

64 bị cáo đã có hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, trong đó các bị cáo là đăng kiểm viên có trình độ nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cao và được giao kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo an toàn đối với phương tiện cơ giới, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, tính mạng của người dân.

Kết quả điều tra xác định: tổng số tiền mà đăng kiểm viên Trung tâm 50-04V nhận hối lộ là 6,3 tỉ đồng.

Để đảm bảo đủ chỉ tiêu số lượt phương tiện kiểm định của Cục Đăng kiểm giao, tăng thêm nguồn thu nhập và có chi phí tiếp khách, chi phí cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm, bị cáo Nguyễn Xuân Hải đã có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm, đối tượng môi giới để bỏ qua lỗi của phương tiện đến kiểm định. Hoặc cho phép thợ sửa chữa vào sửa ngay tại chuyền để phương tiện không phải kiểm định lại.

Hằng tuần, mỗi chuyền kiểm định phải đưa cho Hải số tiền 10 triệu đồng để ngoại giao, tiếp khách. Hải trực tiếp thông báo chủ trương này cho các phụ trách chuyền.

Sau khi nhận được chủ trương của Hải, các phụ trách chuyền đã thông báo lại cho các đăng kiểm viên trong chuyền và thống nhất thực hiện nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm, đối tượng môi giới.

Số tiền nhận hối lộ trong chuyền các đăng kiểm viên tập hợp lại và trích ra số tiền cố định 10 triệu đồng/tuần để đưa cho Hải, số tiền còn lại chia đều cho ban giám đốc và các đăng kiểm viên trong chuyền.

Mỗi lượt xe chung chi từ 300.000 - 1 triệu đồng

Đến tháng 3.2022, Hải biết Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) có chủ trương bắt các trung tâm đăng kiểm khối V hằng tháng phải chung chi cho Hà từ 8.000 - 11.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt. Hải đã yêu cầu các phụ trách chuyền tăng tiền đưa hằng tuần cho Hải lên 13 triệu đồng, số tiền còn lại thì chia đều như cũ.

Số tiền nhận hối lộ thống nhất theo mức cụ thể. Nếu đăng kiểm viên nhận trực tiếp thì 300.000 đồng/xe rơ mooc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Nếu qua đối tượng môi giới thì đăng kiểm viên nhận 200.000 đồng/xe rơ mooc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Số tiền nhận hối lộ hằng tuần các chuyền phải đưa cố định cho Hải là 10 triệu đồng/chuyền/tuần (từ tháng 1.2022 đến tháng 2.2022), 13 triệu đồng/chuyền/tuần (từ tháng 3.2022 đến tháng 10.2022) để Hải đi ngoại giao, tiếp khách bằng hình thức chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt.

Số tiền còn lại, thì chia đều cho ban giám đốc và các đăng kiểm viên. Đối với chuyền 1, 2 thì chia theo tuần, chuyền 3, 4 chia theo ngày.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Xuân Hải, Chu Đình Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền đăng kiểm viên nhận tại trung tâm đăng kiểm là 6,3 tỉ đồng.