Đánh nhau sau va chạm giao thông, 4 người ở Lâm Đồng bị bắt giam

Ngày 21.3, Công an xã Đông Giang (Lâm Đồng) cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can liên quan vụ đánh nhau sau va chạm giao thông, gây mất trật tự tại địa phương.

Các bị can gồm: Trần Công Bùi (41 tuổi, ở xã Bảo Lâm 3, Lâm Đồng), Cao Văn Cai (36 tuổi, ở phường Tiến Thành, Lâm Đồng), Hoàng Văn Võ (32 tuổi) và Hoàng Văn Nối (30 tuổi, cùng ở xã Đông Giang).

Theo điều tra ban đầu, vụ đánh nhau xảy ra vào ngày 4.10.2025 tại khu vực thôn 3, xã Đông Giang. Thời điểm này, nhóm của Trần Công Bùi cùng 5 người khác di chuyển trên ô tô thì xảy ra va chạm với xe máy do Hoàng Văn Võ điều khiển, chở theo Cao Văn Cai.

Sau va chạm, thay vì giải quyết theo quy định, hai nhóm đã sử dụng hung khí lao vào đánh nhau, khiến tình hình an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trần Công Bùi, Hoàng Văn Võ, Cao Văn Cai và Hoàng Văn Nối đã có hành vi đánh nhau gây rối, đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can nói trên. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Hiện Công an xã Đông Giang tiếp tục mở rộng điều tra vụ đánh nhau, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan.