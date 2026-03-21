Công an làm rõ nhóm người truy đuổi, đánh nhau giữa giao lộ ở TP.HCM

Ngày 20.3, thông tin từ Công an phường Tân Khánh (Công an TP.HCM), đang củng cố hồ sơ để điều tra đối với Nguyễn Minh Chí (18 tuổi, quê Lâm Đồng) và Trịnh Thái Hoàng (18 tuổi, quê An Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ truy đuổi, lạng lách và đánh nhau giữa giao lộ trên địa bàn.

Nguyễn Minh Chí (bên trái) và Trịnh Thái Hoàng bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 19.3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều xe máy lạng lách, rượt đuổi tại khu vực giao nhau giữa đường Tô Vĩnh Diện và ĐT747B (khu phố Khánh Lộc), gây náo loạn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo nội dung clip, các xe máy truy đuổi nhau trên tuyến đường đông phương tiện qua lại. Trong lúc di chuyển, nhóm này không chỉ tăng tốc, lạng lách mà còn dùng chân đạp vào xe của nhau, buộc nhiều người đi đường phải né tránh.

Cận cảnh màn rượt đuổi của nhóm người gây náo loạn tại giao lộ Tô Vĩnh Diện và ĐT747B ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, Chí và Hoàng điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, liên tục áp sát phương tiện khác. Người ngồi sau là Hoàng đã dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu một người mặc áo đen, sau đó cả hai tiếp tục tăng tốc truy đuổi.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Khánh nhanh chóng vào cuộc xác minh. Chỉ sau khoảng 3 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã xác định Chí và Hoàng là hai trong số 6 người liên quan vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ cùng ngày.

Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.