Công an TP.HCM bóc trần đường dây 'hô biến' kem trộn thành hàng ngoại

Ngày 20.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 5 bị can gồm Lâm Thị Mộng Linh, Trần Thị Phương, Trần Quốc Trung, Kiều Hoàng Nhã và Lâm Thị Kim Nương để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả.

Công an TP.HCM khởi tố 5 bị can trong đường dây "hô biến" kem trộn thành hàng ngoại nhập

Theo điều tra, các bị can đã pha trộn, sang chiết kem từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, dán nhãn các thương hiệu như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline… để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

“Công xưởng” kem trộn giữa khu dân cư

Theo cơ quan công an, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã bám sát địa bàn, phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất mỹ phẩm tại khu vực đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở do Lâm Thị Kim Nương tổ chức, chuyên sản xuất kem trộn trong điều kiện khép kín. Bên trong, nhiều nhân công được thuê để pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm.

Cận cảnh "công xưởng" kem trộn dùng để sản xuất ra hàng loạt mỹ phẩm nhãn hiệu ngoại nhập

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu quen thuộc như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline… với nhãn mác “sản xuất tại Mỹ”, “made in Thailand” nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện hàng trăm kg hóa chất, kem nền không rõ thành phần cùng nhiều tem nhãn, bao bì in sẵn. Các thiết bị sản xuất chủ yếu thô sơ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn.

Làm rõ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả

Mở rộng điều tra, Nương khai nhận nguyên liệu và bán thành phẩm được mua từ Công ty TNHH sản xuất Dược – Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã điều hành.

Dù có giấy phép sản xuất mỹ phẩm, Nhã bị xác định đã lợi dụng kinh nghiệm để sản xuất các loại kem giả mang thương hiệu nổi tiếng nhằm bán ra thị trường kiếm lời. Các sản phẩm này không nằm trong danh mục được cấp phép.

Khám xét tại Công ty TNHH sản xuất Dược – Mỹ phẩm Hikachi, công an thu giữ nhiều vỏ hũ, tem nhãn, sản phẩm chưa hoàn thiện

ẢNH: CACC

Khám xét tại công ty, công an thu giữ nhiều vỏ hũ, tem nhãn, sản phẩm chưa hoàn thiện. Đáng chú ý, khi bị phát hiện, Nhã còn tìm cách tẩu tán hàng hóa nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn.

Theo điều tra, các đối tượng đã thiết lập quy trình khép kín từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in ấn bao bì đến phân phối. Sản phẩm được bán ra thị trường với giá chênh lệch cao, đánh vào tâm lý muốn làm đẹp nhanh của người tiêu dùng.

Từ năm 2025 đến nay, đường dây này đã tiêu thụ số lượng lớn mỹ phẩm giả, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.