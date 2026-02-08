Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá đường dây bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên mạng

Ngọc Lê
Ngọc Lê
08/02/2026 19:28 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng, bắt giữ 4 đối tượng và thu giữ lượng lớn hàng hóa trị giá hàng chục tỉ đồng.

Ngày 8.2, Công an TP.HCM cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng và hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.

Công an TP . HCM triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên mạng - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt liên quan đến đường dây buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an TP.HCM đã xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác đã đồng loạt kiểm tra, khám xét kho hàng tại phường Linh Xuân do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; kho hàng tại phường Thông Tây Hội do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; và 2 kho hàng nằm ở phường Thông Tây Hội và phường An Hội Tây do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.

Công an đã bắt giữ 4 người gồm: Lê Thị Kim Tuyến (36 tuổi) ở phường Gò Vấp, TP.HCM; Lê Thị Hoài Hiệp (35 tuổi), Nguyễn Thị Thúy Hiền (32 tuổi) và Thái Vĩ Khương (39 tuổi) cùng ở tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu những người này khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay đã tung ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Ước tính giá trị tương đương hàng thật khoảng 10 tỉ đồng.

Hành vi của nhóm này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng của các chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe người tiêu dùng. Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm mỹ phẩm giả không qua kiểm định tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, thậm chí dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm nếu sử dụng trong thời gian dài.

Công an TP . HCM triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên mạng - Ảnh 2.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các sản phẩm trôi nổi trên không gian mạng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an TP.HCM khuyến cáo trong bối cảnh thị trường cuối năm sôi động, người dân cần cảnh giác với các sản phẩm trôi nổi trên không gian mạng, chỉ nên sử dụng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Các cơ sở kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cần cam kết không kinh doanh hàng giả và phối hợp với cơ quan chức năng để loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.

