Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng: Phát hiện hơn 4 tấn cà phê trộn đậu nành, nghi sản xuất hàng giả

Lâm Viên
Lâm Viên
30/01/2026 10:19 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, kinh doanh cà phê trộn đậu nành không đạt tiêu chuẩn chất lượng, có dấu hiệu là hàng giả của một doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 30.1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với Công an xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) kiểm tra một xe tải có dấu hiệu nghi vấn, qua đó phát hiện số lượng lớn cà phê trộn đậu nành, nghi là hàng giả, kém chất lượng.

Lâm Đồng: Phát hiện hơn 4 tấn cà phê trộn đậu nành, nghi sản xuất hàng giả - Ảnh 1.

Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện xe ô tô chở hơn 1.000 gói cà phê trộn đậu nành

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải BS 48C-093.XX do T.T.T (27 tuổi, ở P.Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng) điều khiển. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.056 gói cà phê thành phẩm, tổng trọng lượng khoảng 528 kg, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số hàng nói trên bị nghi là hàng giả, hàng kém chất lượng. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Từ kết quả làm việc ban đầu, cơ quan công an xác định số cà phê trên được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại WORLD COFFEE, có trụ sở tại P.Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng), do ông L.V.K làm người đại diện theo pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông K. thừa nhận toàn bộ số cà phê bị thu giữ là sản phẩm do công ty này sản xuất. Bước đầu, đại diện công ty khai đã sử dụng hạt đậu nành trộn với cà phê nhân, kết hợp hương liệu để sản xuất cà phê thành phẩm giá rẻ, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Lâm Đồng: Phát hiện hơn 4 tấn cà phê trộn đậu nành, nghi sản xuất hàng giả - Ảnh 2.

Kiểm đếm cà phê bị thu giữ từ Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại WORLD COFFEE

ẢNH: CTV

Tiếp tục kiểm tra kho hàng và khu vực sản xuất của công ty, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7.958 gói cà phê thành phẩm các loại, tổng trọng lượng hơn 4,1 tấn. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ hơn 3 tấn nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất cà phê trộn đậu nành.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, trưng cầu giám định chất lượng sản phẩm, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật để xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.

