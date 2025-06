Người trồng cà phê Đắk Lắk chỉ cách nhận biết cà phê trộn đậu nành, bắp rang

Ngày 9.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (53 tuổi, ở Phú Yên) để điều tra về hành vi "sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm" trong vụ sản xuất 21 tấn cà phê giả, nhãn hiệu cà phê Dạ Thảo. Trước đó, ngày 7.6, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố bị can Phan Danh Dương Bảo và vợ đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả bằng cách trộn đậu nành, chất phụ gia bán ra thị trường.

Lê Huy (30 tuổi) - một người trẻ nối nghiệp cha mẹ trồng cà phê ở H.Cư M'gar, Đắk Lắk đồng thời khởi nghiệp thương hiệu Drai Farm cho biết, cà phê giả hoàn toàn có thể nhận biết được bằng mắt thường, mùi, vị...

Lê Huy trước đây làm việc ở TP.HCM nhưng quyết định về quê khởi nghiệp từ vườn cà phê của gia đình Ảnh: NVCC

Kinh nghiệm từ người trồng và kinh doanh cà phê

1. Màu sắc bột cà phê:

Cà phê nguyên chất có màu nâu đặc trưng, thể hiện sự tự nhiên của hạt cà phê sau khi rang. Ngược lại, cà phê giả có màu đen đậm, do bị tẩm hóa chất và đậu nành, bắp được rang đậm và cháy. Mục đích của việc rang cháy đậu nành, bắp là làm giảm hoặc mất mùi tự nhiên của hạt để người dùng không nhận ra.

2. Mùi hương tự nhiên

Cà phê thật có hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng và tự nhiên. Khi pha, mùi thơm lan tỏa nhẹ nhàng, mang đến cảm giác dễ chịu. Trong khi đó, cà phê giả thường có mùi hắc, quá nồng hoặc ngọt gắt do chứa các chất tạo mùi nhân tạo.

3. Khi pha với nước:

Quan sát màu sắc và độ loãng:

Cà phê thật khi pha, nước có màu nâu cánh gián trong trẻo, loãng nhẹ. Nếu khuấy lên, bọt sẽ xuất hiện với màu tự nhiên và nhanh chóng tan.

Cà phê giả dễ nhận thấy nước có màu đen đậm, sánh đặc hơn, bọt nổi lâu và khó tan, dấu hiệu cho thấy có chứa hương liệu và và thành phần là bột bắp hoặc bột đậu nành.

Ly cà phê pha phin truyền thống Ảnh: Lê Huy

4. Vị và cảm giác khi uống

Cà phê nguyên chất có vị đắng nhẹ, hậu ngọt tinh tế và không gây cảm giác gắt cổ. Ngược lại, cà phê giả thường có vị đắng gắt, hoặc có hậu vị lạ do pha trộn phụ gia.

5. Kiểm tra bằng nước lạnh

Một cách thử nghiệm dễ dàng để phân biệt cà phê thật và giả là hòa bột cà phê vào nước lạnh. Nếu là cà phê thật thì bột cà phê nổi trên mặt nước và chìm từ từ. Nước có màu nâu cánh gián nhẹ.

Còn với cà phê giả thì bột cà phê chìm nhanh xuống đáy ly, nước có màu đen sậm, cho thấy có chứa phẩm màu.

6. Độ xốp và độ ẩm của bột cà phê

Cà phê nguyên chất có độ tơi xốp, khô ráo do được rang đúng cách. Trong khi đó, cà phê giả có độ ẩm cao, màu sậm hơn do bị trộn lẫn với các chất độn khác.

Để thưởng thức cà phê đúng chất lượng, người tiêu dùng cần quan sát kỹ các yếu tố trên và chọn mua sản phẩm từ những thương hiệu uy tín.

Uống cà phê máy liệu có tránh được rủi ro?

Lê Huy chi biết, hiện tại giá lẻ cà phê nguyên chất dao động từ 260.000 – 340.000 đồng/kg. Hạt đậu nành hoặc bắp có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với hạt cà phê nên nhà sản xuất thường chọn để giảm chi phí nguyên liệu và tăng lợi nhuận.

Ngoài cà phê pha phin truyền thống, nhiều quán cà phê hoặc thậm chí là những xe bán vỉa hè cũng đầu tư một chiếc máy pha cà phê. "Khi uống cà phê pha máy, bạn có thể tin tưởng rằng đó là ly cà phê thật", Huy nói.

Cà phê pha máy là lựa chọn của nhiều khách hàng hiện nay



Ảnh: Phan Diệp

Lý do nằm ở cách máy pha cà phê hoạt động và yêu cầu về chất lượng nguyên liệu:

1. Cà phê nguyên chất mới có thể chiết xuất đúng chuẩn: Máy pha cà phê hoạt động bằng cách tạo áp suất để chiết xuất tinh chất từ bột cà phê. Nếu cà phê bị pha trộn quá nhiều với đậu nành bắp, nó sẽ khó chiết xuất đúng cách, ảnh hưởng đến hương vị và kết cấu của ly cà phê.

2. Lớp crema trên mặt cà phê: Khi pha bằng máy, cà phê thật sẽ tạo một lớp crema (bọt màu vàng nâu trên mặt ly). Nếu cà phê chứa đậu nành, bắp, lớp crema này sẽ mỏng, nhạt màu hoặc không xuất hiện.

"Uống cà phê có nhiều lợi ích. Việc kiểm tra nguồn gốc và tiêu chuẩn sản xuất giúp bạn tránh được những sản phẩm không đảm bảo, bảo vệ sức khỏe và trải nghiệm trọn vẹn hương vị của cà phê nguyên chất", Huy nói.