Từ vụ giá đỗ ngâm hóa chất ở Đắk Lắk: Cách chọn và rửa sạch giá đỗ

Ngày 26.12, Thanh Niên đưa tin về việc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 4 người để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo khai nhận, nhóm người này, dùng loại hóa chất này để pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ với mục đích cho rễ cây giá ngắn lại, tập trung dưỡng chất phát triển cho thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp.

Hoạt chất 6-Benzylaminopurine, không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào (cytokinin), đưa vào cơ thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, có thể gây tử vong khi ăn lượng lớn.

Giá đỗ là thực phẩm phổ biến bán ở chợ và các siêu thị. Ảnh: Phan Diệp

TS Vũ Thị Tần - giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ mẹo nhận biết giá đỗ ngâm hóa chất bằng mắt thường như sau: giá đỗ có nhiều rễ là giá được ngâm ủ theo cách truyền thống, còn nếu không có rễ thì thường là được ngâm hóa chất.



"Hoá chất ngâm giá đỗ thường là chất kích thích tăng trưởng có tên là 6-Benzylaminopurine, dân Hóa chúng tôi hay gọi tắt là BAP", TS Tần nói.

Baking soda là chất kiềm yếu. Ảnh: TS Vũ Thị Tần

Vì chất BAP ít tan trong nước trung tính, hoặc a-xít, nhưng lại tan tốt trong kiềm, nên khi mua giá đỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ về mọi người có thể ngâm rửa với: baking soda, nước vôi trong, hoặc nước có tính kiềm cao để loại bỏ tồn dư của hóa chất.

"Tuy nhiên, lựa chọn được loại giá đỗ an toàn hoặc các bà nội trợ có thể tự làm ở nhà để sử dụng là tốt nhất", TS Tần chia sẻ.