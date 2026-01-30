Bao nhiêu cữ cà phê mỗi ngày là 'con số vàng' cho tuổi thọ?

Đáng chú ý, 2 chuyên gia dinh dưỡng, tiến sĩ Carrie Myers và tiến sĩ Sarah Pflugradt, đang làm việc tại Mỹ, cho biết thói quen uống cà phê còn giúp kéo dài tuổi thọ, đồng thời chỉ ra số tách cà phê tốt nhất bạn nên uống mỗi ngày để tối đa hóa lợi ích.

Chuyên gia Myers cho biết cà phê không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn vào buổi sáng (ngăn ngừa táo bón), mà còn chứa hơn 2.000 hoạt chất sinh học có khả năng chống oxy hóa.

Thói quen uống cà phê có thể giúp kéo dài tuổi thọ Ảnh: AI

Nhờ vậy, uống cà phê mang lại những lợi ích sau:

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim và Alzheimer.

Hỗ trợ tuyến giáp hoạt động tốt hơn.

Nâng cao tinh thần, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn.

Đặc biệt, Nghiên cứu được công bố năm 2024 trên tạp chí khoa học Ageing Research Reviews, còn tổng kết những lợi ích quan trọng của cà phê và tìm ra số cữ cà phê mỗi ngày tốt nhất cho tuổi thọ, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nghiên cứu quy mô lớn đã phát hiện điều gì?

Các nhà khoa học tại Trung tâm Khoa học thần kinh và Sinh học tế bào, Viện Nghiên cứu Đa ngành về Lão hóa Đại học Coimbra và Trường Y Đại học Minho (Bồ Đào Nha) đã phân tích dữ liệu từ hơn 50 nghiên cứu từ châu Mỹ, châu Âu và châu Á, để đánh giá tác động của cà phê đối với tuổi thọ và các bệnh liên quan.

Kết quả cho thấy thường xuyên uống cà phê giúp duy trì chức năng cơ bắp, tim mạch, tinh thần và hệ thống miễn dịch. Đặc biệt, đồ uống yêu thích này mang lại những lợi ích quan trọng sau:

Giảm tỷ lệ tử vong sớm, giúp kéo dài tuổi thọ.

Giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và các bệnh về đường hô hấp.

Giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, tiểu đường và chứng mất trí nhớ.

Giảm các triệu chứng trầm cảm, căng thẳng và suy nhược.

Bao nhiêu tách cà phê mỗi ngày là tốt nhất?

Kết quả nghiên cứu đã tìm ra "con số vàng" 2 - 3 tách mỗi ngày là mức tốt nhất cho tuổi thọ. Mức này cũng mang lại chất lượng cuộc sống và sức khỏe ở tuổi già tốt hơn, theo Eating Well.

Tuy nhiên, uống quá 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày, lợi ích không tăng thêm, thậm chí còn có thể gây hại. Quá nhiều caffeine có thể gây các triệu chứng như lo lắng, mất ngủ, bồn chồn và tim đập nhanh.

Các chuyên gia cũng khuyên tốt nhất nên có 1 cữ cà phê đen không đường hoặc ít đường vào buổi sáng.