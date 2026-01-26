4 nhóm người cần hạn chế uống cà phê sữa dù thích đến mấy

Với một số người, cà phê sữa có thể gây rối loạn tiêu hóa, làm nặng thêm bệnh nền hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Vì vậy, dù rất yêu thích hương vị thơm ngon của cà phê sữa nhưng một số nhóm người nên hạn chế, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Người có huyết áp cao không nên uống nhiều cà phê hay cà phê sữa một cách thường xuyên ẢNH: AI

Nếu gặp một trong những vấn đề sau thì cần hạn chế hoặc tránh uống cà phê sữa:

Trào ngược dạ dày

Cà phê là một trong những loại đồ uống dễ làm nặng thêm tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Caffeine trong cà phê làm giãn cơ thắt thực quản dưới, khiến a xít từ dạ dày trào ngược lên thực quản, gây cảm giác nóng rát, ợ chua, khó chịu ở cổ họng.

Khi thêm sữa, đặc biệt là sữa nguyên kem nhiều béo, quá trình tiêu hóa càng chậm hơn, làm áp lực trong dạ dày tăng và triệu chứng trào ngược dễ xuất hiện hơn. Những người thường xuyên bị ợ nóng hoặc đau rát vùng thượng vị sau khi uống cà phê sữa nên hạn chế hoặc tránh hoàn toàn.

Tăng huyết áp

Caffeine có khả năng làm tăng huyết áp tạm thời sau khi uống. Tác động này đặc biệt rõ ở người ít uống cà phê hoặc có cơ địa nhạy cảm. Với người đã bị huyết áp cao, cà phê hay cà phê sữa có thể khiến huyết áp dao động mạnh hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch nếu uống thường xuyên.

Ngoài ra, một số người tuy không bị cao huyết áp nhưng rất nhạy cảm với caffeine, chỉ cần uống một ly cà phê sữa đã thấy tim đập nhanh, bồn chồn, khó ngủ. Trong những trường hợp này, tốt nhất nên giảm lượng cà phê, chuyển sang cà phê không chứa caffeine hoặc các loại đồ uống không caffeine khác.

Người không dung nạp lactose

Người không dung nạp lactose là những người thiếu enzyme lactase để tiêu hóa đường lactose có trong sữa. Khi uống cà phê sữa, lactose không được tiêu hóa hết sẽ xuống ruột già và bị vi khuẩn tại đây lên men, gây ra các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng, đau quặn bụng, tiêu chảy hoặc buồn nôn.

Mức độ không dung nạp ở mỗi người khác nhau, có người chỉ khó chịu nhẹ, nhưng cũng có người phản ứng rất mạnh dù chỉ uống một lượng nhỏ. Nếu sau khi uống cà phê sữa mà thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa, rất có thể bạn thuộc nhóm này.

Dị ứng protein sữa

Dị ứng sữa là phản ứng của hệ miễn dịch với protein trong sữa bò, phổ biến nhất là protein casein và whey. Khác với không dung nạp lactose, dị ứng sữa có thể gây ra các phản ứng nghiêm trọng hơn như nổi mề đay, sưng môi hoặc mặt, khó thở, đau bụng dữ dội, nôn ói, thậm chí sốc phản vệ.

Với những người bị dị ứng sữa, chỉ một lượng nhỏ sữa trong cà phê cũng đủ gây phản ứng. Vì vậy, cà phê sữa là thức uống cần tránh hoàn toàn. Thay vào đó, họ có thể uống cà phê đen hoặc cà phê pha với sữa thực vật để đảm bảo an toàn, theo Verywell Health.