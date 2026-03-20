Nam thanh niên tử vong trong nhà tại TP.HCM, để lại thư liên quan nợ nần

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/03/2026 10:16 GMT+7

Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên tử vong trong nhà tại phường An Hội Đông, hiện trường có thư liên quan đến nợ nần.

Ngày 20.3, Công an phường An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong trong nhà trên địa bàn.

tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ thanh niên tử vong vào tối ngày 19.3

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 19.3, một người dân trở về nhà tại hẻm 511 đường Thống Nhất (phường An Hội Đông) thì bất ngờ phát hiện người thân đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Hội Đông phối hợp lực lượng y tế nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh H.T. (28 tuổi, ở phường An Hội Đông). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một mảnh giấy nghi do nạn nhân để lại, có nội dung liên quan đến nợ nần.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Đang đi trên đường, cụ bà bất ngờ ngã gục và tử vong

TP.HCM: Đang đi trên đường, cụ bà bất ngờ ngã gục và tử vong

Cụ bà 67 tuổi đang đi trên đường thì bất ngờ gục ngã và tử vong, người dân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng đến phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Khám phá thêm chủ đề

