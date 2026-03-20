Nam thanh niên tử vong trong nhà tại TP.HCM, để lại thư liên quan nợ nần

Ngày 20.3, Công an phường An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam thanh niên được phát hiện tử vong trong nhà trên địa bàn.

Hiện trường vụ thanh niên tử vong vào tối ngày 19.3 ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 19.3, một người dân trở về nhà tại hẻm 511 đường Thống Nhất (phường An Hội Đông) thì bất ngờ phát hiện người thân đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Hội Đông phối hợp lực lượng y tế nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh H.T. (28 tuổi, ở phường An Hội Đông). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một mảnh giấy nghi do nạn nhân để lại, có nội dung liên quan đến nợ nần.

Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.