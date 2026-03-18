TP.HCM: Đang đi trên đường, cụ bà bất ngờ ngã gục và tử vong

Ngày 18.3, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ một cụ bà tử vong trên đường 11.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực đường 11 thì phát hiện một cụ bà nằm bất động trên đường nên đến kiểm tra và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà H. (67 tuổi). Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định bà H. đang di chuyển ngoài đường thì bất ngờ ngã xuống và tử vong.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.