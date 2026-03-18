Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Đang đi trên đường, cụ bà bất ngờ ngã gục và tử vong

Trần Duy Khánh
18/03/2026 19:47 GMT+7

Cụ bà 67 tuổi đang đi trên đường thì bất ngờ gục ngã và tử vong, người dân phát hiện, trình báo cơ quan chức năng đến phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 18.3, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ một cụ bà tử vong trên đường 11.

Hiện trường vụ cụ bà tử vong vào trưa 18.3

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực đường 11 thì phát hiện một cụ bà nằm bất động trên đường nên đến kiểm tra và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước đó.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà H. (67 tuổi). Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định bà H. đang di chuyển ngoài đường thì bất ngờ ngã xuống và tử vong.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Do mâu thuẫn nợ nần, giữa 2 nhóm người xảy ra xô xát, đập phá quán cơm trên đường Trường Sơn. Công an TP.HCM tạm giữ khẩn cấp 3 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận