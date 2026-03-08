Sập trần kho ở Khu công nghiệp Sóng Thần, 4 người thương vong

Ngày 8.3, Công an phường Dĩ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương xảy ra tại một nhà kho trong Khu công nghiệp Sóng Thần.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều 7.3, nhóm 4 thợ được thuê đến lắp đặt hệ thống máy lạnh tại nhà kho của Công ty Schenker trên đường số 8, phường Dĩ An. Trong lúc thi công ở khu vực trần nhà kho, phần la phông bất ngờ bị sập khiến cả nhóm rơi xuống đất từ độ cao hơn 10 m.

Nhiều nhân viên làm việc gần đó nghe tiếng động lớn nên chạy đến kiểm tra, phát hiện 4 người nằm bất động dưới nền, xung quanh có nhiều mảnh vỡ. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, anh N.T.Q.T (31 tuổi, ở TP.HCM) đã tử vong, 3 người còn lại bị chấn thương với các mức độ khác nhau.

Hiện lực lượng chức năng đã lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.