Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sập trần kho ở Khu công nghiệp Sóng Thần, 4 người thương vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
08/03/2026 12:13 GMT+7

Trong lúc thi công lắp đặt hệ thống máy lạnh tại nhà kho ở Khu công nghiệp Sóng Thần, phần trần bất ngờ sập khiến 4 thợ rơi từ độ cao hơn 10 m, làm 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Ngày 8.3, Công an phường Dĩ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương xảy ra tại một nhà kho trong Khu công nghiệp Sóng Thần.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều 7.3, nhóm 4 thợ được thuê đến lắp đặt hệ thống máy lạnh tại nhà kho của Công ty Schenker trên đường số 8, phường Dĩ An. Trong lúc thi công ở khu vực trần nhà kho, phần la phông bất ngờ bị sập khiến cả nhóm rơi xuống đất từ độ cao hơn 10 m.

Nhiều nhân viên làm việc gần đó nghe tiếng động lớn nên chạy đến kiểm tra, phát hiện 4 người nằm bất động dưới nền, xung quanh có nhiều mảnh vỡ. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, anh N.T.Q.T (31 tuổi, ở TP.HCM) đã tử vong, 3 người còn lại bị chấn thương với các mức độ khác nhau.

Hiện lực lượng chức năng đã lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin liên quan

Hàng loạt vi phạm tại các bãi xe tự phát, phường Cát Lái ra quân xử lý

Hàng loạt vi phạm tại các bãi xe tự phát, phường Cát Lái ra quân xử lý

Cơ quan chức năng phường Cát Lái (TP.HCM) phát hiện nhiều bãi xe rộng hàng nghìn mét vuông dọc đường Võ Chí Công hoạt động không phép trên đất nông nghiệp cùng hàng loạt vi phạm nghiêm trọng khác.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong sập Nhà kho tai nạn KCN Sóng Thần TP.HCM Khu công nghiệp sóng thần
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận