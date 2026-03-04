TP.HCM: Va chạm với xe buýt, người đàn ông tử vong tại chỗ

Sáng 4.3, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tân Hưng và các đơn vị nghiệp vụ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy khiến một người tử vong ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, ông Đ.V.H điều khiển xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ khu vực Lotte Mart (quận 7 cũ) về phường Vĩnh Hội (quận 4 cũ).

Khi đến đoạn gần chân cầu Kênh Tẻ, thuộc phường Tân Hưng, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy do ông L.T.T (38 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Vụ va chạm khiến ông T. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy nằm gần mép đường, giao thông qua khu vực diễn ra chậm do nhiều phương tiện giảm tốc độ khi lưu thông qua hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tổ chức khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ tai nạn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.