Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Va chạm với xe buýt, người đàn ông tử vong tại chỗ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
04/03/2026 14:40 GMT+7

Vụ va chạm giữa xe buýt và xe máy gần cầu Kênh Tẻ khiến người đàn ông 38 tuổi tử vong tại chỗ.

Sáng 4.3, Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tân Hưng và các đơn vị nghiệp vụ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

TP.HCM: Va chạm với xe buýt gần cầu Kênh Tẻ, người đàn ông tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy khiến một người tử vong

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, ông Đ.V.H điều khiển xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ khu vực Lotte Mart (quận 7 cũ) về phường Vĩnh Hội (quận 4 cũ).

Khi đến đoạn gần chân cầu Kênh Tẻ, thuộc phường Tân Hưng, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy do ông L.T.T (38 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

Vụ va chạm khiến ông T. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy nằm gần mép đường, giao thông qua khu vực diễn ra chậm do nhiều phương tiện giảm tốc độ khi lưu thông qua hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tổ chức khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ tai nạn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

TP.HCM: Xa lộ Hà Nội ùn ứ hơn 1 km vì xe bồn tông xe container

Xe bồn lưu thông cùng chiều bất ngờ tông mạnh vào đuôi container đang dừng chờ đèn đỏ trên xa lộ Hà Nội, khiến cabin biến dạng, tài xế bị thương và giao thông hướng về Suối Tiên ùn ứ kéo dài hơn 1 km.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tai nạn xe buýt TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận