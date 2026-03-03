TP.HCM: Xa lộ Hà Nội ùn ứ hơn 1 km vì xe bồn tông xe container

Trưa 3.3, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) khiến tài xế xe bồn bị thương nặng, giao thông hướng từ trung tâm TP.HCM đi Khu du lịch Suối Tiên ùn ứ.

Hiện trường vụ tai nạn trưa 3.3 ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ cùng ngày, xe container đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông trên xa lộ Hà Nội thì bất ngờ bị xe bồn lưu thông cùng chiều từ phía sau tông mạnh vào đuôi.

Cú va chạm khiến phần đầu xe bồn lún sâu vào rơ-moóc xe container, cabin bẹp dúm, kính chắn gió vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ văng xuống mặt đường. Dầu nhớt cũng rò rỉ sau tai nạn, loang thành những vệt đen trên mặt đường, chảy dọc theo làn xe sát dải phân cách.

Xe bồn tông đuôi xe container đang chờ đèn đỏ khiến giao thông qua khu vực ảnh hưởng ẢNH: CTV

Tài xế xe bồn bị kẹt cứng trong cabin xe biến dạng. Người dân cùng lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài trong tình trạng bị thương nặng ở tay và chân, sau đó chuyển đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe bồn nằm chắn một phần làn đường sát dải phân cách bê tông. Phía sau, hàng loạt xe tải, container và ô tô con nối đuôi nhau kéo dài. Một số phương tiện phải len lỏi sang làn bên cạnh để di chuyển chậm qua khu vực tai nạn.

Giao thông hướng từ ngã tư Thủ Đức đi Suối Tiên bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn ẢNH: CTV

Lực lượng CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú đến phong tỏa một phần hiện trường để xử lý,và điều tiết giao thông.

Đến hơn 13 giờ cùng ngày, giao thông trên xa lộ Hà Nội hướng đi Suối Tiên vẫn ùn ứ nghiêm trọng. Dòng xe kẹt kéo dài hơn 1 km, bắt đầu từ khu vực cầu vượt ở ngã tư Thủ Đức. Các phương tiện di chuyển rất khó khăn, nhích từng chút một dưới thời tiết oi bức giữa trưa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.