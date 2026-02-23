Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đường miền Tây về TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng, di chuyển 200 km mất hơn 8 tiếng

Thanh Quân
23/02/2026 10:35 GMT+7

Khuya 22.2, dòng người từ miền Tây đổ về TP.HCM tăng mạnh khiến nhiều tuyến đường kẹt xe nghiêm trọng, nhiều người đi từ Đồng Tháp về TP.HCM mất hơn 8 tiếng.

Trao đổi với PV Thanh Niên lúc 22 giờ 25 phút (ngày 22.2), anh Minh Nam (31 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở phường Xóm Chiếu, TP.HCM) cho biết vẫn đang bị kẹt xe ở cao tốc TP.HCM - Trung Lương. 

Anh Nam và một số thành viên trong gia đình xuất phát từ phường Hồng Ngự (Đồng Tháp) lúc 17 giờ cùng ngày, tuy nhiên đến hơn 22 giờ vẫn còn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn gần phường Tân An (Tây Ninh). 

Khuya 22.2, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương kẹt xe nghiêm trọng, ở nhiều đoạn, xe của anh Nam gần như chỉ nhích được từng chút một.

Hàng xe nối đuôi nhau kéo dài trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, mẹ của anh Nam cùng một vài người khác cũng đi ô tô cá nhân, xuất phát từ phường Hồng Ngự, nhưng đến khoảng 21 giờ mới tới TP.HCM. Với quãng đường chưa đến 200 km, ngày thường cao nhất chỉ mất chừng 4 - 5 tiếng, thì nay mất hơn 8 tiếng. 

Rất nhiều xe rẽ vào làn khẩn cấp để tiếp tục di chuyển

Cập nhật tình hình trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào khuya 22.2, anh Nam cho biết ô tô vẫn kẹt nối dài, rất nhiều xe chen vào làn khẩn cấp. Đặc biệt, xe cấp cứu cũng phải đứng im vì kẹt xe.

Trước đó, khi đi trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn qua Cái Bè, Đồng Tháp), anh Nam cũng bị kẹt xe, phải mất gần 2 tiếng mới thoát khỏi điểm ngẽn. 

Tuyến đường N2 đoạn qua tỉnh Tây Ninh cũng kẹt xe nghiêm trọng

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, không riêng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, mà các tuyến đường bộ khác từ miền Tây về TP.HCM cũng đều quá tải.

Đặc biệt, tuyến đường N2 (đoạn qua tỉnh Tây Ninh) là một trong những điểm kẹt xe hết sức nghiêm trọng, xe máy phải nhích từng chút một. Nhiều người dân lo lắng phải rạng sáng 23.2 mới có thể về tới TP.HCM thì không kịp nghỉ ngơi để đi làm.

Trước tình trạng kẹt xe nghiêm trọng nói trên, lực lượng CSGT tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) đang nỗ lực điều tiết giao thông, giúp người dân lưu thông thuận tiện hết mức có thể.

