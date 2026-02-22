Dòng xe từ miền Tây đổ về TP.HCM sau tết, nhiều tuyến đường 'nghẹt thở'

Trong 2 ngày 21 và 22.2 (mùng 5 và 6 Tết Bính Ngọ), lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về TP.HCM tăng đột biến khiến quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài. Lực lượng CSGT phải căng mình làm nhiệm vụ suốt nhiều giờ để phân luồng, điều tiết giao thông.

Dòng xe từ các tỉnh miền Tây nối đuôi nhau hướng về TP.HCM ẢNH: M.T

Nhằm giảm tải cho tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vốn đang rất đông phương tiện, CSGT tổ chức chặn xe theo từng đợt và điều tiết dòng phương tiện chuyển hướng sang quốc lộ 1. Tuy nhiên, khi lượng xe từ các tỉnh miền Tây dồn về quá lớn, quốc lộ 1 cũng nhanh chóng quá tải, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc, buộc không ít tài xế phải tìm cách quay đầu xe để trở lại cao tốc.

Ngã tư Đồng Tâm được xác định là "điểm nóng" thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông. Lượng xe từ hướng cầu Rạch Miễu 2 đổ về, kết hợp với dòng phương tiện từ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nhập vào hướng TP.HCM khiến nút giao này chịu áp lực rất lớn.

Trước tình hình đó, CSGT buộc phải chặn xe từ hướng cầu Rạch Miễu 2 không cho đi thẳng vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thay vào đó điều tiết toàn bộ xe rẽ phải vào quốc lộ 1, di chuyển về hướng ngã ba Trung Lương.

Ngã tư Đồng Tâm là "điểm nóng" về ùn ứ giao thông những ngày qua ẢNH: M.T

Nhiều tài xế sau khi di chuyển một đoạn trên quốc lộ 1 đã tìm lối rẽ vào các tuyến đường nhỏ để tiếp cận nút giao Thân Cửu Nghĩa, rồi vào đường dẫn phía Khu công nghiệp Long Giang và trở lại cao tốc về TP.HCM. Do lượng xe quá đông, nhiều người không quen đường dễ bị lạc, người dân địa phương đã tự dựng các biển hướng dẫn chỉ lối vào cao tốc gần khu vực nút giao này.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết dù lưu lượng phương tiện trong ngày rất lớn, nhưng nhờ triển khai điều tiết kịp thời tại các điểm xung yếu nên cơ bản không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

"Nhiều cán bộ, chiến sĩ không kịp thay ca, phải tranh thủ ăn vội mì gói, cơm hộp ngay tại chốt trực để tiếp tục bám nhiệm vụ. Lực lượng cũng được trang bị mô tô đặc chủng, giúp cơ động nhanh đến các điểm phát sinh sự cố để xử lý kịp thời, góp phần giữ thông tuyến trong ngày cao điểm sau tết", thiếu tá Hưởng cho biết thêm.

Càng về cuối ngày, lượng xe máy và ô tô từ miền Tây đổ về TP.HCM càng đông, khiến nhiều tuyến đường tiếp tục quá tải. Lực lượng CSGT và cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp được bố trí túc trực tại các nút giao trọng điểm, nỗ lực phân làn, phân luồng nhằm hạn chế ùn tắc nghiêm trọng.