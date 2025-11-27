Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương sắp được mở rộng lên đến 8 làn xe

Thanh Quân
27/11/2025 14:12 GMT+7

Bộ Xây dựng đã phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỉ đồng.

Ngày 27.11, thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết đã phê duyệt dự án đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỉ đồng. Công trình dự kiến khởi công trong quý 4/2025 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2028.

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương sắp được mở rộng lên đến 12 làn xe - Ảnh 1.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sắp được mở rộng

ẢNH: T.Q

Liên danh nhà đầu tư được chỉ định gồm: Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty CP Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP và Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (Km9+325), xã Tân Nhựt, TP.HCM và điểm cuối tại Km105+454, trước cầu Mỹ Thuận 2 (xã An Hữu, Đồng Tháp), với tổng chiều dài khoảng 96,13 km, đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Theo quy hoạch, đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ được đầu tư hoàn chỉnh 10 - 12 làn xe (trong đó đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 là 12 làn, đoạn Vành đai 4 - Trung Lương là 10 làn). Ở giai đoạn phân kỳ, tuyến được mở rộng lên 8 làn, tốc độ thiết kế 120 km/giờ.

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn An Thái Trung - cầu Mỹ Thuận 2 xây dựng quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng, kiểm soát tải trọng, đảm bảo kết nối với các tuyến lân cận. Hai trạm dừng nghỉ được bố trí tại Km28+200 (TP.HCM - Trung Lương) và Km78+220 (Trung Lương - Mỹ Thuận). Toàn tuyến có 10 nút giao, trong đó 8 nút giao hiện hữu được cải tạo và bổ sung thêm 2 nút giao mới.

Việc mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được xem là giải pháp cấp bách nhằm giải quyết tình trạng quá tải nghiêm trọng trên trục giao thông huyết mạch nối TP.HCM với đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.

Liên danh do Đèo Cả đứng đầu được đánh giá có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 1), Cam Lâm - Vĩnh Hảo, cùng loạt hầm đường bộ Hải Vân 2, Đèo Cả, Cù Mông, Phước Tượng - Phú Gia… Việc chỉ định liên danh này được kỳ vọng giúp dự án đảm bảo tiến độ, tối ưu chi phí và áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho tuyến cao tốc quy mô lớn bậc nhất phía nam.

