Thời sự Dân sinh

Cục CSGT cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc

Trần Cường
Trần Cường
22/02/2026 11:43 GMT+7

Theo Cục CSGT Bộ Công an, tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc cơ bản ổn định, một số tuyến có lượng phương tiện tăng nhưng chưa ghi nhận sự cố phức tạp.

Theo Cục CSGT, tính đến 10 giờ 30 ngày 22.2 (tức mùng 6 tháng giêng), trên các tuyến cao tốc, các phương tiện giao thông vẫn đang di chuyển khá thuận lợi, giao thông cơ bản ổn định. Một số tuyến có lưu lượng xe tăng theo từng hướng đi nhưng chưa ghi nhận sự cố phức tạp gây ảnh hưởng đến giao thông.

Cục CSGT cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc - Ảnh 1.

Lượng phương tiện gia tăng trên tuyến TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ

ẢNH: ANH TUÂN

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thời tiết có mưa phùn, mặt đường trơn trượt. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã bố trí 5 tổ tuần tra cơ động đảm bảo tuyến nhằm kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, hiện chưa ghi nhận vụ việc cần giải quyết.

Trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mật độ phương tiện ở mức bình thường, lưu thông ổn định theo cả hai chiều.

Tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ các phương tiện di chuyển ổn định, mật độ chưa đông, giao thông thông suốt.

Tuyến Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng lưu lượng phương tiện di chuyển vào phía nam rất đông; lực lượng chức năng đang tổ chức phân luồng, điều tiết nên vẫn lưu thông bình thường.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng từ miền Tây về TP.HCM mật độ đang tăng cao, đoạn từ Trung Lương về nút giao Tân An đông hơn, phương tiện di chuyển chậm nhưng đảm bảo. Hướng TP.HCM đi các tỉnh miền Tây mật độ khá đông nhưng lưu thông tốt.

Tuyến Bến Lức - Long Thành và tuyến Cần Thơ - Cà Mau mật độ xe trung bình, giao thông thông thoáng.

Tuyến Vân Phong - TP.HCM lưu lượng phương tiện đông tăng dần, đặc biệt hướng từ Nha Trang về TP.HCM.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn di chuyển ổn định, không ùn tắc.

Cục CSGT cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc - Ảnh 2.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau đổ về Hà Nội trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào chiều 21.2

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Dự báo trong ngày hôm nay lượng phương tiện đổ về Hà Nội và TP.HCM sẽ rất đông qua các tuyến cao tốc, do đó để đảm bảo an toàn, Cục CSGT khuyến cáo tài xế tuân thủ các quy định lái xe an toàn, cũng như sự điều tiết của lực lượng CSGT.

Cụ thể, tài xế cần kiểm tra phương tiện trước khi vào cao tốc và đảm bảo tài khoản thu phí điện tử không dừng (ETC) còn đủ số dư; giữ khoảng cách an toàn, quan sát từ xa và điều chỉnh tốc độ phù hợp với lưu lượng phương tiện và điều kiện thời tiết (đặc biệt khi mưa phùn, mặt đường trơn trượt).

Tài xế cần đi đúng làn đường; bật tín hiệu sớm khi chuyển làn, không chuyển hướng đột ngột; hạn chế phanh gấp. Tuyệt đối không dừng, đỗ xe trên làn xe chạy; chỉ dừng tại làn khẩn cấp khi gặp sự cố và đặt cảnh báo theo quy định.

