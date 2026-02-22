Sau Tết Nguyên đán, TP.HCM ban hành 2 đề án giáo dục quan trọng

Học sinh Trường tiểu học Phan Văn Trị (P.Cầu Ông Lãnh) tương tác cùng học sinh trong tiết học tích hợp trí tuệ nhân tạo ẢNH: BẢO CHÂU

Theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc, trong học kỳ 1 vừa qua, các trường học đã có những chuyển biến tích cực sau quá trình sắp xếp, sáp nhập. Công tác chỉ đạo, điều hành từng bước đi vào ổn định; chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị được rà soát, phân định rõ ràng hơn. Hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục được nâng lên, góp phần tăng cường tính thống nhất, hạn chế chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Người phụ trách chuyên môn của ngành giáo dục TP.HCM đưa ra yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 các trường thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch năm học. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, kịp thời rút kinh nghiệm và chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tổng kết năm học bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Cụ thể, lãnh đạo Sở GD-ĐT giao Phòng Giáo dục phổ thông chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu lãnh đạo sở ban hành quy trình thực hiện chương trình nhà trường, bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tiễn các cơ sở giáo dục.

Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan tham mưu sở trình UBND TP ban hành quyết định phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện trong toàn ngành.

Sở này cũng giao các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục theo lộ trình phù hợp; bảo đảm đúng định hướng, an toàn, tuân thủ các quy định hiện hành. Việc ứng dụng TRÍ TUỆ NHÂN TẠO phải phục vụ nâng cao chất lượng dạy học, hỗ trợ công tác quản lý, giảm áp lực hành chính cho giáo viên, góp phần cá thể hóa việc học của học sinh, tránh hình thức, chạy theo phong trào.

Cũng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bước vào học kỳ 2, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD-ĐT giao các trường THPT chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ôn tập. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về nội dung, tiến độ và chất lượng kế hoạch ôn tập tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về sở để được hướng dẫn, chỉ đạo và đề xuất giải pháp phù hợp.