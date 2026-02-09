Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

TP.HCM: 100% giáo viên trường tiên tiến phải có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp

Bích Thanh
Bích Thanh
09/02/2026 16:04 GMT+7

Sau sáp nhập, UBND TP.HCM ban hành bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, với nhiều điểm mới.

Trường tiên tiến, - Ảnh 1.

Lớp học tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Bến Thành, TP.HCM), một trong những trường thực hiện mô hình trường tiến, chất lượng cao

ẢNH: H.T

Ngày 9.2, UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn TP.HCM. Bộ tiêu chuẩn áp dụng cho quy mô ngành GD-ĐT TP.HCM sau sáp nhập, thay thế Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 23.5.2025 của UBND TP.HCM ban hành trước đó.

Theo đó, để được công nhận là trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế thì trước hết cơ sở giáo dục phải được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và được kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức 2 trở lên theo theo quy định, đồng thời đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo bộ tiêu chuẩn thí điểm, với 5 tiêu chuẩn và 19 tiêu chí thành phần. Bao gồm các tiêu chuẩn về điều kiện tổ chức và quản lý; cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục…

Đáng chú ý, so với bộ tiêu chuẩn thí điểm trước đây, nhiều tiêu chí mới về điều kiện tiếng Anh, công nghệ, phổ cập bơi, giao lưu học tập ở nước ngoài… đã được đặt ra trong bộ tiêu chuẩn đối với trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.  

Cụ thể, bộ tiêu chuẩn có nêu rõ, các trường đảm bảo sĩ số học sinh và tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, cụ thể 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, số học sinh trong mỗi lớp không quá 35 em. 100% học sinh được phổ cập bơi.

100% giáo viên có khả năng sử dụng tiếng Anh cho giao tiếp; 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, bộ tiêu chuẩn này yêu cầu có đầy đủ các phòng học riêng biệt để dạy các môn âm nhạc, mỹ thuật, khoa học và ngoại ngữ; có nhà tập đa năng hoặc hồ bơi hoặc cả hai…

UBND TP.HCM yêu cầu bộ tiêu chuẩn được triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, lộ trình phát triển của từng địa phương và từng cơ sở giáo dục.

Đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn việc áp dụng thống nhất trong quá trình triển khai bộ tiêu chuẩn, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và không làm thay đổi nội dung, mục tiêu của bộ tiêu chuẩn.

Giao UBND phường, xã, đặc khu căn cứ điều kiện thực tế, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện lộ trình triển khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; định hướng phấn đấu triển khai việc thực hiện bộ tiêu chuẩn trên địa bàn theo từng giai đoạn, hướng tới mỗi cấp học có ít nhất một cơ sở giáo dục đáp ứng bộ tiêu chuẩn, gắn với chiến lược, kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với nguồn lực.

Song song với đó, UBND TP yêu cầu các cơ sở giáo dục đang triển khai thực hiện các chương trình, nội dung giáo dục chất lượng cao đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây chủ động thực hiện rà soát, đối chiếu theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo quyết định này.

Theo thống kê, hiện nay TP.HCM đang có 69 trường thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế theo bộ tiêu chí được UBND TP.HCM quyết định từ năm 2022. Trong thời gian tới các trường hoàn thiện hồ sơ để chuyển tiếp thực hiện theo bộ tiêu chí mới đồng thời tạo cơ hội để các trường đủ điều kiện đăng ký thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Tin liên quan

Không học trường tiên tiến, chương trình đặc thù, có phải đăng ký tuyển sinh đợt này?

Không học trường tiên tiến, chương trình đặc thù, có phải đăng ký tuyển sinh đợt này?

Khá nhiều phụ huynh học sinh tại TP.HCM thắc mắc nếu không đăng ký tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 trường tiên tiến, các chương trình đặc thù thì có phải đăng ký tuyển sinh đầu cấp trong thời gian từ ngày 24 đến ngày 29.5?

Trường tiên tiến theo xu thế hội nhập có thể được tự thu, tự chi

TP.HCM: Trường tiên tiến, học sinh đóng tiền ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

trường tiên tiến chương trình chất lượng cao trường chất lượng cao bộ tiêu chuẩn trường tiên tiến giáo viên tiếng Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận