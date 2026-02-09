TP.HCM: 100% giáo viên trường tiên tiến phải có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp

Lớp học tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (P.Bến Thành, TP.HCM), một trong những trường thực hiện mô hình trường tiến, chất lượng cao ẢNH: H.T

Ngày 9.2, UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về bộ tiêu chuẩn thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn TP.HCM. Bộ tiêu chuẩn áp dụng cho quy mô ngành GD-ĐT TP.HCM sau sáp nhập, thay thế Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 23.5.2025 của UBND TP.HCM ban hành trước đó.

Theo đó, để được công nhận là trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế thì trước hết cơ sở giáo dục phải được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và được kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức 2 trở lên theo theo quy định, đồng thời đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo bộ tiêu chuẩn thí điểm, với 5 tiêu chuẩn và 19 tiêu chí thành phần. Bao gồm các tiêu chuẩn về điều kiện tổ chức và quản lý; cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục…

Đáng chú ý, so với bộ tiêu chuẩn thí điểm trước đây, nhiều tiêu chí mới về điều kiện tiếng Anh, công nghệ, phổ cập bơi, giao lưu học tập ở nước ngoài… đã được đặt ra trong bộ tiêu chuẩn đối với trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.

Cụ thể, bộ tiêu chuẩn có nêu rõ, các trường đảm bảo sĩ số học sinh và tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, cụ thể 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, số học sinh trong mỗi lớp không quá 35 em. 100% học sinh được phổ cập bơi.

100% giáo viên có khả năng sử dụng tiếng Anh cho giao tiếp; 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, bộ tiêu chuẩn này yêu cầu có đầy đủ các phòng học riêng biệt để dạy các môn âm nhạc, mỹ thuật, khoa học và ngoại ngữ; có nhà tập đa năng hoặc hồ bơi hoặc cả hai…

UBND TP.HCM yêu cầu bộ tiêu chuẩn được triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, lộ trình phát triển của từng địa phương và từng cơ sở giáo dục.

Đồng thời yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn việc áp dụng thống nhất trong quá trình triển khai bộ tiêu chuẩn, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và không làm thay đổi nội dung, mục tiêu của bộ tiêu chuẩn.

Giao UBND phường, xã, đặc khu căn cứ điều kiện thực tế, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện lộ trình triển khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; định hướng phấn đấu triển khai việc thực hiện bộ tiêu chuẩn trên địa bàn theo từng giai đoạn, hướng tới mỗi cấp học có ít nhất một cơ sở giáo dục đáp ứng bộ tiêu chuẩn, gắn với chiến lược, kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với nguồn lực.

Song song với đó, UBND TP yêu cầu các cơ sở giáo dục đang triển khai thực hiện các chương trình, nội dung giáo dục chất lượng cao đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây chủ động thực hiện rà soát, đối chiếu theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo quyết định này.

Theo thống kê, hiện nay TP.HCM đang có 69 trường thực hiện mô hình trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế theo bộ tiêu chí được UBND TP.HCM quyết định từ năm 2022. Trong thời gian tới các trường hoàn thiện hồ sơ để chuyển tiếp thực hiện theo bộ tiêu chí mới đồng thời tạo cơ hội để các trường đủ điều kiện đăng ký thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo.