Đưa học sinh đến những chân trời mới

Thầy Nguyễn Xuân Hoàng Minh Hiếu, Trường THCS Ngô Sĩ Liên (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), người nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025, đã chia sẻ như thế sau 18 năm theo đuổi "truyền lửa" học tiếng Pháp cho học sinh (HS).

Trong vòng 5 năm qua, thầy Nguyễn Xuân Hoàng Minh Hiếu không chỉ đứng sau thành quả của gần 70 HS giỏi các cấp mà còn là tác giả của website học tiếng Pháp với slogan "Học vui, học hay, học mỗi ngày!".

"S Ự SẮP ĐẶT CỦA ĐỊNH MỆNH"

Thầy Minh Hiếu cho rằng việc dạy tiếng Pháp như là một sự sắp đặt của định mệnh.

"Năm học 1991 - 1992, khi ấy tôi là một cậu HS cấp 2 vừa bước vào Trường THCS Thực nghiệm sư phạm (nay là Trường trung học Thực hành Sài Gòn - NV). Ban đầu, tôi theo học hệ 2 ngôn ngữ là tiếng Nga và tiếng Anh. Thế nhưng, cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Sau học kỳ 1, những thay đổi đã buộc tôi phải chuyển hướng sang học hệ Pháp - Anh.

Thầy Nguyễn Xuân Hoàng Minh Hiếu biến những giờ ngữ pháp khô khan thành những buổi khám phá văn hóa thú vị ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Lúc ấy, tiếng Pháp đến với tôi như một thanh âm lạ lẫm, có chút gì đó khó gần. Nhưng rồi, chính sự lãng mạn trong ngữ điệu, sự tinh tế trong câu từ và bề dày văn hóa Pháp hào hoa đã dần chinh phục trái tim chàng trai trẻ là tôi lúc nào không hay. Từ sự tình cờ, nó chuyển hóa thành tình yêu trọn vẹn, thôi thúc tôi trở thành một người "truyền lửa" ngôn ngữ này cho thế hệ sau", thầy Hiếu chia sẻ.

Để có những thành quả về đào tạo HS giỏi, trong quá trình giảng dạy, thầy Hiếu đã giữ "lửa" đam mê và đổi mới trong từng trang giáo án. Thầy Hiếu cho rằng với giáo viên, ngoài kiến thức uyên thâm điều quan trọng nhất là phải có "lửa". Tôi luôn tự nhủ: "Muốn trò giỏi, thầy phải không ngừng học". Tôi cố gắng biến những giờ ngữ pháp khô khan thành những buổi khám phá văn hóa thú vị, nơi các em không chỉ học từ vựng mà còn học cách yêu đất nước và con người Pháp. Khi mình dạy bằng cả trái tim, HS sẽ đón nhận bằng cả tấm lòng.

"T ÔI MUỐN HỌC TRÒ BƯỚC RA THẾ GIỚI PHẢI THẬT TỰ TIN"

Thầy giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản chia sẻ: "Bước vào kỷ nguyên số, khi công nghệ 4.0 len lỏi vào từng ngõ ngách, tôi hiểu mình không thể đứng yên. Với môn ngoại ngữ, công nghệ chính là cánh cửa mở ra thế giới thực. Tôi bắt đầu ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào giảng dạy, từ các phần mềm tương tác đến việc kết nối HS với nguồn tài nguyên nghe nhìn thực tế".

Thầy Hiếu mong muốn học trò của mình khi bước ra thế giới phải thật tự tin, dám thể hiện bản thân và dùng tiếng Pháp như một chìa khóa vạn năng để mở cửa tương lai ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đặc biệt, khi tiếng Pháp được áp dụng là ngoại ngữ 2 trong nhà trường từ năm học 2022 - 2023, thầy giáo tiếng Pháp cho hay đã gặp không ít khó khăn từ sự e ngại của phụ huynh và chính HS. Làm sao để các em yêu thích thêm một ngôn ngữ mới ngoài tiếng Anh? Trăn trở ấy khiến thầy Hiếu và các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn nỗ lực tìm mọi cách khơi gợi hứng thú.

Để tạo sự chủ động cho học trò, từ năm học 2025 - 2026, thầy Hiếu đã tìm tòi, học hỏi ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng trang web www.tiengphapdedang.com. Đây là nơi HS có thể tự rèn luyện, tìm kiếm bài học phù hợp với trình độ của mình. "Nhờ những khóa học về AI trên các diễn đàn, qua đó tôi mới có thể hiện thực hóa những ý tưởng thành sản phẩm giáo dục cụ thể, giúp bài giảng sinh động hơn và để HS được "sống" cùng ngôn ngữ chứ không chỉ học qua sách vở", thầy Hiếu cho biết.

Để HS có thể tự tin bước ra thế giới với ngôn ngữ mình được học, theo thầy Minh Hiếu mục tiêu chưa bao giờ dừng lại ở điểm số. "Tôi khao khát đào tạo ra những công dân toàn cầu. Với vai trò tổ trưởng chuyên môn, tôi đã cùng đồng nghiệp tổ chức nhiều sân chơi như thi hùng biện, thi viết chính tả, và duy trì câu lạc bộ tiếng Pháp sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng. Giữa bối cảnh tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Nhật đang lên ngôi, việc duy trì và truyền lửa cho tiếng Pháp - một ngôn ngữ gắn bó sâu sắc với Việt Nam, là nhiệm vụ mà tôi luôn đau đáu. Tôi muốn học trò của mình khi bước ra thế giới phải thật tự tin, dám thể hiện bản thân và dùng tiếng Pháp như một chìa khóa vạn năng để mở cửa tương lai", giáo viên này chia sẻ.

Trong hành trình dài ấy, theo thầy Hiếu "có những kỷ niệm không chỉ mang lại niềm vui mà còn lấy đi của tôi những giọt nước mắt hạnh phúc". Dấu ấn sâu đậm nhất với thầy Hiếu có lẽ là câu chuyện về cậu học trò Nguyễn Khánh Gia.

Thầy giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm 2025 có 18 năm theo đuổi “truyền lửa” học tiếng Pháp cho học sinh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thầy Hiếu nghẹn ngào kể: "Tôi nhớ như in năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022. Gia đình em Khánh Gia thuộc diện đặc biệt vất vả, mẹ đơn thân gồng gánh nuôi các con. Công việc bấp bênh, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai người mẹ, khiến con đường đến trường của Gia có lúc tưởng chừng như đứt gánh. Là giáo viên chủ nhiệm của Gia năm lớp 8, tôi nhìn thấy ở em tố chất thông minh, sáng dạ. Tôi không chỉ kèm cặp em từng bài giảng tiếng Pháp mà còn san sẻ những gánh nặng tài chính, động viên gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo nhất. Tôi muốn em hiểu rằng, em không cô đơn trong hành trình học tập".

Cô học trò nhỏ đã không phụ lòng nhà giáo tận tâm. Năm học 2021 - 2022, Nguyễn Khánh Gia xuất sắc giành giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp và đỗ vào trường THPT chuyên danh tiếng với đầy mơ ước.

Câu chuyện cổ tích ấy được thầy Hiếu kể tiếp: Đầu năm học 2025 - 2026, mẹ của Khánh Gia vỡ òa báo tin: "Thầy ơi, Gia đã chính thức nhận được học bổng toàn phần vào Đại học Iowa (University of Iowa - Mỹ) rồi!".

"Đọc tin nhắn, sống mũi tôi cay cay. Nhìn lại hành trình từ một cô bé rụt rè, khó khăn ngày nào giờ đây đã vươn đôi cánh bay đến chân trời mới, tôi cảm thấy mọi sự hy sinh, kiên nhẫn và yêu thương mình trao đi đều xứng đáng vô cùng. Đó chính là phần thưởng quý giá nhất, là kỷ niệm khó quên nhất trong sự nghiệp trồng người của tôi. Hạnh phúc của người thầy, suy cho cùng, chính là được nhìn thấy học trò của mình trưởng thành và bay cao như thế!", giáo viên nhận giải thưởng danh giá của ngành GD-ĐT TP.HCM chia sẻ.