Quy định khen thưởng học sinh mới nhất có gì đáng chú ý?

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT ngày 15.9.2025 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực kể từ ngày 31.10.2025. Thông tư áp dụng cho học sinh các cấp học, từ tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, trường chuyên, trường năng khiếu... Bộ GD-ĐT quy định việc khen thưởng học sinh nhằm ghi nhận, biểu dương, động viên, khuyến khích, tạo động lực để học sinh rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống; tôn vinh, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt.

Đồng thời, việc khen thưởng phải bảo đảm các nguyên tắc công khai, khách quan, chính xác, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng và tương xứng giữa hình thức khen thưởng với thành tích đạt được.

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM khen thưởng học sinh tiêu biểu của tháng, cuối năm học sẽ khen thưởng học sinh tiêu biểu của năm. Các em là học sinh tiêu biểu tháng sẽ được lên sân khấu, tuyên dương trước toàn trường, nhận quà từ thầy cô trong ban giám hiệu, đồng thời các em còn được tuyên dương bằng hình ảnh đi kèm thành tích, đăng trên fanpage chính thức của trường. Do đó rất nhiều em nỗ lực rèn luyện để được "lưu tên" trên bảng danh hiệu này ẢNH: PHƯƠNG HÀ





Có thể khen thưởng đột xuất, chọn thời điểm phù hợp để khen

Quy định của Bộ GD-ĐT cho biết tùy thuộc vào thành tích đạt được có thể tuyên dương, khen thưởng học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau: Tuyên dương trước lớp; Tuyên dương trước toàn nhà trường; Giấy khen của hiệu trưởng; Thư khen; Hình thức tuyên dương, khen thưởng khác.

Cụ thể, việc khen thưởng học sinh bằng "tuyên dương trước lớp" được thực hiện đối với học sinh có hành vi tốt đẹp, có ảnh hưởng lan tỏa tích cực đến học sinh khác trong lớp hoặc học sinh có tiến bộ rõ rệt về học tập, rèn luyện. Giáo viên quyết định và thực hiện việc tuyên dương học sinh trước lớp vào thời điểm phù hợp.

Việc khen thưởng theo hình thức "tuyên dương trước toàn trường" được thực hiện đối với học sinh có thành tích xuất sắc, hành vi tốt đẹp, có ảnh hưởng lan tỏa tích cực đến học sinh khác trong nhà trường hoặc học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện. Giáo viên chủ nhiệm đề nghị hiệu trưởng tuyên dương học sinh trước toàn nhà trường.

Với hình thức khen thưởng "giấy khen của hiệu trưởng", hiệu trưởng nhà trường sẽ tặng giấy khen cho học sinh theo quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành giáo dục. Giáo viên chủ nhiệm căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và thành tích đạt được của học sinh trong lớp, đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen theo quy định. Trên cơ sở đề nghị, hiệu trưởng quyết định tặng giấy khen theo quy định và chọn thời điểm phù hợp, tổ chức trang trọng để kịp thời động viên, khuyến khích, tôn vinh, nêu gương đối với học sinh.

Cuối năm học, Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM khen thưởng học sinh có các thành tích về cả học tập, các môn năng khiếu, thể dục thể thao... ẢNH: THÚY HẰNG

Hình thức khen thưởng bằng "thư khen" được thực hiện đối với học sinh có kết quả học tập, rèn luyện tiến bộ, tự vượt lên chính mình hoặc có thành tích đột xuất nổi bật. Giáo viên, hiệu trưởng, cơ quan quản lý tùy theo tính chất, mức độ của thành tích đạt được quyết định việc gửi thư khen cho học sinh.

Bộ GD-ĐT cũng quy định trong thông tư về "hình thức tuyên dương, khen thưởng khác". Ngoài các hình thức nêu trên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện hình thức tuyên dương, khen thưởng khác phù hợp với nguyên tắc khen thưởng quy định tại thông tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm động viên, nêu gương kịp thời đối với học sinh trong học tập, rèn luyện.

Đối với các hình thức khen thưởng theo quy định của luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn, hiệu trưởng tuyên dương học sinh trước toàn trường và trình cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.