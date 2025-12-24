TP.HCM trả lương dạy thêm giờ cho giáo viên bằng 150% chính khóa

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc xây dựng dự toán chi trả tiền lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026.

Sở GD-ĐT TP.HCM có kế hoạch chi trả tiền lương dạy thêm giờ thực hiện 2 buổi/ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Các trường xây dựng dự toán trên cơ sở kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trong năm học, trong đó xác định cụ thể nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa.

Đ IỀU KIỆN ĐỂ NHẬN LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ

Việc xác định chi trả tiền lương dạy thêm giờ áp dụng với giáo viên (GV) có tham gia giảng dạy 2 buổi/ngày theo phân công chính thức và đã hoàn thành định mức tiết dạy theo Thông tư 05. Quy định tiết dạy trung bình trong một tuần như sau: GV tiểu học 23 tiết/tuần, THCS 19 tiết/tuần, THPT 17 tiết/tuần.

Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, tiền lương dạy thêm giờ được xác định trên cơ sở thời khóa biểu, bảng phân công giảng dạy và các minh chứng khác có liên quan được hiệu trưởng phê duyệt. Ngoài ra, bà Hằng lưu ý người đứng đầu các cơ sở giáo dục phổ thông cần bố trí thời khóa biểu phù hợp. Đồng thời rà soát điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy 2 buổi/ngày, tổ chức phân công hợp lý, công bằng giữa các GV.

Việc dạy thêm giờ phải được sự đồng ý tự nguyện của GV bộ môn liên quan. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông công lập chịu trách nhiệm xác định số tiết dạy vượt định mức dạy thêm giờ tổ chức dạy 2 buổi/ngày của từng GV trong 1 học kỳ và tổng hợp tính toán kinh phí cần chi trả.

Chi phí trả cho giáo viên chức dạy học 2 buổi/ngày từ nguồn ngân sách và xã hội hóa

ảnh: Đào Ngọc Thạch

N GUỒN KINH PHÍ TỪ ĐÂU?

Lãnh đạo Sở GD-ĐT thông tin việc tính trả lương thêm giờ thực hiện theo Thông tư 21/2025/TT-BGDĐT quy định việc tính trả tiền lương dạy thêm giờ cho nhà giáo theo quy định mỗi tiết dạy vượt định mức được thanh toán bằng 150% tiền lương của một tiết dạy tiêu chuẩn và chỉ được nhận thanh toán tối đa không quá 200 tiết dạy thêm trong một năm học.

Đối với phần hoạt động theo kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2, nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương dạy thêm giờ được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được giao trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định.

Đối với phần hoạt động theo kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi 2 được thực hiện xã hội hóa, trường sử dụng nguồn kinh phí từ các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập theo quy định để chi trả cho GV theo thỏa thuận.

Sở cũng quy định các trường có thể thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ cho GV theo tháng, theo học kỳ hoặc cả năm học, tùy điều kiện cụ thể và thỏa thuận thống nhất với GV.

Hiệu trưởng một trường THPT tại khu vực trung tâm TP.HCM chia sẻ thông qua chính sách này, GV yên tâm công tác, có thêm thu nhập chính đáng, từ đó tiếp tục đồng hành và hỗ trợ học sinh (HS) tốt hơn trong học tập và rèn luyện. Vị hiệu trưởng cho hay việc chi trả tiền công dạy học 2 buổi/ngày được thực hiện với mức 150% định mức tiết dạy tiêu chuẩn đồng nghĩa với mức chi cụ thể của mỗi GV được tính trên cơ sở hệ số lương và thâm niên nhà giáo. Do đó đơn giá một tiết dạy giữa các GV khác nhau.

Nội dung dạy học buổi thứ 2 rất đa dạng, tập trung vào ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng HS giỏi; hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học kỹ thuật; giáo dục kỹ năng sống, đạo đức, văn hóa học đường; năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, thể thao, nghệ thuật… phù hợp với nhu cầu, sở thích và năng khiếu của HS.

"Kinh phí chi trả tiền lương dạy thêm giờ được Sở xem xét và giao ngay từ đầu năm học trong dự toán ngân sách, tạo điều kiện để nhà trường chủ động, linh hoạt xây dựng kế hoạch, tổ chức hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS", hiệu trưởng này đánh giá.

Căn cứ theo những quy định về việc xây dựng dự toán được Sở GD-ĐT đưa ra, bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (P.Tân Định), cho biết để có thể lập dự toán chính xác đảm bảo quyền lợi của GV, nhà trường xây dựng kế hoạch dạy buổi 2 với các nội dung cụ thể.

Chẳng hạn ở nội dung phụ đạo, trong học kỳ 1, nhà trường tổ chức khoảng 4 - 5 tuần, sau khi có kết quả bài kiểm tra giữa học kỳ 1, với thời lượng không quá 6 tiết/tuần. Nội dung bồi dưỡng HS giỏi, tổ chức ở khối lớp 9 từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 15 với thời lượng 3 tiết/tuần. Với hoạt động hướng dẫn nghiên cứu khoa học, mỗi trường có định hướng khác nhau nhưng có thể tổ chức mỗi tuần 2 tiết/đề tài.

Ở học kỳ 2, nhà trường tiếp tục hoạt động phụ đạo cho HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi (chỉ kéo dài khoảng 6 tuần vì kỳ thi HS giỏi lớp 9 cấp TP thường diễn ra vào tháng 3). Cũng trong kế hoạch tổ chức buổi 1, Trường THCS Trần Văn Ơn đưa nội dung ôn tập tuyển sinh lớp 10 có thời lượng không quá 6 tiết/tuần.

Để rút ngắn khoảng cách và tiết dạy thêm giờ, một số hiệu trưởng cho biết sẽ phân công GV các bộ môn khác thực hiện các tiết dạy CLB, hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống... ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đ Ể GIẢM TỐI ĐA SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA GV CÁC MÔN

Trong khi xây dựng các nội dung buổi 2 và lập dự toán, một số hiệu trưởng cho biết sẽ có sự chênh lệch số tiết giữa GV các bộ môn với nhau. Chẳng hạn như với đội ngũ GV lớp 9, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh thì có thể GV 3 môn học này sẽ có số tiết dạy thêm giờ nhiều hơn.

Chính vì vậy, để rút ngắn khoảng cách và tiết dạy thêm giờ, một số hiệu trưởng cho biết sẽ phân công GV các bộ môn khác thực hiện các tiết dạy CLB, hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống… Tuy nhiên, theo các hiệu trưởng, GV cũng cần nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng để đủ điều kiện tổ chức các tiết dạy buổi 2 thì nhà trường mới có thể hạch toán vào kinh phí tiết dạy thêm giờ khi tổ chức 2 buổi/ngày.

Thêm vào đó, có trường lo lắng trường hợp nhiều GV đã vượt số tiết nghĩa vụ, có khi xấp xỉ 200 tiết/năm, nay nếu phân công dạy thêm buổi 2 thì những GV này sẽ thiệt thòi vì quy định thanh toán tiền lương dạy thêm giờ tối đa không quá 200 tiết trong một năm học.