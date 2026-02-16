Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Huy chương toán của học sinh lớp 4 khởi nguồn từ cửa hàng đồ điện

Bích Thanh
Bích Thanh
16/02/2026 06:06 GMT+7

Sở hữu 6 huy chương qua các kỳ thi toán và tiếng Anh quốc tế, một học sinh tại TP.HCM gây ấn tượng bởi sự điềm đạm cùng tinh thần tự học. Niềm yêu thích môn toán và tiếng Anh của em được nuôi dưỡng từ những bài học thực tế tại cửa hàng đồ điện khi mới 4 tuổi.

Những huy chương toán học của học sinh lớp 4 khởi đầu từ cửa hàng đồ điện - Ảnh 1.

Vương Đinh Như Quỳnh vui mừng với những kết quả mình đạt được

ẢNH: C.T

Học sinh lớp 4 yêu thích môn toán từ cửa hàng đồ điện của gia đình

Vương Đinh Như Quỳnh, học sinh lớp 4/3 cơ sở Cao Thắng, Trường Quốc tế Á Châu (TP.HCM), chia sẻ: "Em 'kết thân' với toán từ khi 4 tuổi qua những buổi chơi bán hàng cùng anh trai tại cửa hàng điện của gia đình. Những cuộc trao đổi, trả giá nho nhỏ khi vui chơi lại vô tình trở thành lớp học toán thực tế giúp em rèn luyện tư duy và phản xạ nhanh với những con số".

Với sự quan tâm của bố mẹ, Như Quỳnh được dẫn dắt đến những kỳ thi toán trong và ngoài nước và ghi dấu cho bảng thành tích  2 huy chương đồng vòng quốc gia toán TIMO, 1 huy chương đồng vòng thi quốc tế toán TIMO tại Thái Lan... "Con thấy người khác làm được thì con cũng làm được", Như Quỳnh chia sẻ đầy tự tin khi được hỏi về tâm lý thi đấu trên đấu trường quốc tế.

Ở trường, bên cạnh môn toán, Như Quỳnh đặc biệt hứng thú với các giờ học tiếng Anh và thích những tiết học có nội dung phong phú về kiến thức khoa học, xã hội hay những trải nghiệm học tập trên thiết bị hiện đại như Social Studies và Media. 

Trong mỗi tiết học, cô học trò lớp 4 luôn thể hiện khả năng quan sát, học hỏi, mở rộng kiến thức. Ý thức học tập và niềm đam mê tiếng Anh góp phần đưa Quỳnh đến với kỳ thi Olympic tiếng Anh quốc tế HIPPO năm 2024 và 2025 với 2 giải vàng vòng loại và 1 giải đồng vòng quốc gia.

Khát khao hoàn thiện bản thân

Không những thông minh, Như Quỳnh còn có sự thấu đáo và chững chạc khi cho rằng ai cũng cần rèn kỹ năng tính toán vì học toán không phải chỉ để học cộng trừ nhân chia với những con số mà còn là học sự kiên nhẫn, tìm tòi, khám phá bản thân, ứng dụng vào thực tế.

Bên cạnh sự tự tin với thế mạnh về toán, tiếng Anh, Như Quỳnh tạo thêm động lực cho bản thân để phát triển ở những lĩnh vực khác như hội họa, nấu ăn, âm nhạc… Chia sẻ về kế hoạch sắp đến, em cho biết mục tiêu là viết "review sách" thật hay; dành thời gian cho hội họa; quan tâm, phụ giúp bố mẹ…

Thành tích của Vương Đinh Như Quỳnh qua các kỳ thi quốc tế về toán và tiếng Anh

  • Huy chương đồng vòng quốc gia kỳ thi Olympic toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) năm học 2024-2025 dành cho học sinh lớp 3.
  • Huy chương đồng vòng quốc tế kỳ thi Olympic toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) năm học 2024-2025 dành cho học sinh lớp 3.
  • Huy chương vàng vòng loại kỳ thi Olympic tiếng Anh quốc tế HIPPO (HIPPO International English Olympiad) năm 2024 dành cho học sinh lớp 2.
  • Huy chương vàng vòng loại kỳ thi Olympic tiếng Anh quốc tế HIPPO (HIPPO International English Olympiad) năm 2025 dành cho học sinh lớp 3.
  • Huy chương đồng vòng quốc gia kỳ thi Olympic tiếng Anh quốc tế HIPPO (HIPPO International English Olympiad) năm 2025 dành cho học sinh lớp 3.
  • Huy chương đồng vòng quốc gia kỳ thi Olympic toán học quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) năm học 2025-2026 dành cho học sinh lớp 4.


