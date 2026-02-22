Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cao điểm sau tết: 1 ngày, xử lý 52 xe chạy quá tốc độ trên cao tốc

Bá Duy
Bá Duy
22/02/2026 11:07 GMT+7

Chỉ trong 1 ngày tuần tra, lực lượng CSGT cao tốc phát hiện 52 trường hợp vi phạm tốc độ trên cao tốc từ TP.HCM đến Khánh Hòa với tổng số tiền xử phạt gần 255 triệu đồng.

Ngày 22.2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, ngày 21.2, đơn vị đã phát hiện và xử lý 52 trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Khánh Hòa. Trong đó, 11 trường hợp vượt tốc từ 5 đến dưới 10 km/giờ; 30 trường hợp vượt từ 10 đến 20 km/giờ; 8 trường hợp vượt từ 20 đến 35 km/giờ và 3 trường hợp vượt trên 35 km/giờ so với tốc độ cho phép.

Tổng số tiền xử phạt trong ngày là 254.900.000 đồng.

Cao điểm sau tết: 1 ngày, xử lý 52 xe chạy quá tốc độ trên cao tốc - Ảnh 1.

Xe khách vi phạm tốc độ trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

ẢNH: CSGT CUNG CẤP

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, số lượng người dân quay trở lại TP.HCM, Đồng Nai và các tỉnh để làm việc, học tập tăng cao. Tình trạng này dẫn đến một số tài xế tăng tốc để rút ngắn thời gian quay đầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, đơn vị đã tăng cường lực lượng đo tốc độ 24/24 trên cả 2 chiều tuyến, thường xuyên thay đổi vị trí kiểm soát và tập trung xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Toàn tuyến hiện được phủ kín hệ thống camera phạt nguội của Cục CSGT, đảm bảo xử lý vi phạm liên tục, không phụ thuộc vào sự hiện diện của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Cao điểm sau tết: 1 ngày, xử lý 52 xe chạy quá tốc độ trên cao tốc - Ảnh 2.

Xe khách chạy quá tốc độ cho phép trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo

ẢNH: CSGT CUNG CẤP

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm tốc độ quy định, duy trì khoảng cách an toàn. Đối với doanh nghiệp vận tải, cần tăng cường giám sát tài xế qua thiết bị hành trình GPS và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT cũng cho biết, hôm nay 22.2 (mùng 6 tết) là cao điểm người dân từ các tỉnh đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ tết. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường điều tiết giao thông trên toàn tuyến, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm TP.HCM.

