Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, người dân 'giải cứu' tài xế mắc kẹt trong cabin

Bá Duy
Bá Duy
08/02/2026 09:30 GMT+7

Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô gồm 2 xe khách và 2 xe tải trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Khánh Hòa) khiến 1 tài xế bị thương nặng.

Sáng 8.2, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, theo hướng nam - bắc, đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh xảy ra vụ tai nạn liên hoàn.

Theo đó, trong quá trình lưu thông, xe tải biển số 83H-005.xx va chạm với xe khách biển số 77F-004.xx.

Sau đó, do không đặt biển cảnh báo, trong điều kiện trời tối và tầm nhìn hạn chế, xe khách biển số 50H-302.xx tiếp tục đâm vào phía sau xe tải, xe ô tô tải biển số 29E-330.xx cũng không tránh kịp, gây tai nạn liên hoàn.

Xe khách 50H-302.xx có 1 tài xế, 1 lái phụ và khoảng 40 hành khách đang di chuyển từ Bình Dương đi Thanh Hóa. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách này là ông P.T.Đ (40 tuổi, ở TP.Hà Nội) bị mắc kẹt trong cabin, trong tình trạng choáng và đa chấn thương. Các hành khách còn lại may mắn không bị thương nặng.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang - Ảnh 1.

Tài xế xe khách 50H-302.xx bị thương nặng sau tai nạn liên hoàn

ẢNH: C.T.V

Ngay sau khi nhận thông tin, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa đã điều động 3 xe cấp cứu từ Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa, Trung tâm Y tế khu vực Ninh Hòa và Trung tâm Cấp cứu 115, phối hợp lực lượng cứu hộ hỗ trợ giải cứu.

Trong lúc lực lượng cấp cứu đang trên đường tới, người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi cabin và di chuyển bằng xe cá nhân về hướng bệnh viện. Lực lượng y tế đã chủ động đón đầu, chuyển nạn nhân sang xe cấp cứu chuyên dụng để băng ép cầm máu, cố định tổn thương và hồi sức ban đầu.

Khoảng 6 giờ 20 cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang - Ảnh 2.

Đây là vụ tai nạn thứ hai trong 2 ngày liên tiếp trên cao tốc đoạn qua Khánh Hòa

ẢNH: C.T.V

Lực lượng CSGT đã mở điểm quay đầu khẩn cấp để các phương tiện khác tiếp tục lưu thông trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đồng thời tiến hành giải tỏa hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, trưa 7.2, trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại Km56 (xã Cam Ranh, Khánh Hòa) cũng xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe tải khiến giao thông theo hướng nam - bắc ùn tắc kéo dài khoảng 2 km.

Cục CSGT khuyến cáo các tài xế khi lưu thông trên cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, không vượt tốc độ cho phép và luôn tập trung quan sát để tránh các vụ tai nạn liên hoàn đáng tiếc.

