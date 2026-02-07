Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, giao thông ùn tắc kéo dài

Trưa 7.2, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tại km56 (địa phận xã Nam Cam Ranh, Khánh Hòa) theo hướng nam - bắc xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe tải, khiến giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, 2 xe tải va chạm nhau trên cao tốc, khiến một xe chở cá bị lật nằm chắn ngang đường, xe còn lại hư hỏng nặng.

Sau tai nạn, một xe đông lạnh chở hải sản bị lật, nằm chắn làn đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cơ quan chức năng cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại ghi về người. Tuy nhiên, do xe tải lật nằm chắn ngang đường, khiến giao thông theo hướng nam - bắc bị ùn tắc kéo dài khoảng 2 km, ảnh hưởng đến lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT cùng đơn vị quản lý tuyến đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông theo hướng nam - bắc trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ùn tắc kéo dài khoảng 2 km ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Để giảm tải cho cao tốc, các phương tiện từ TP.HCM đi Nha Trang được lực lượng chức năng hướng dẫn rời cao tốc tại các nút giao gần đó, di chuyển qua quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng chiều dài 78,5 km, đi qua 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng với quy mô 4 làn xe, vận tốc tối đa cho phép 90 km/giờ, được đưa vào khai thác từ tháng 4.2024.