Hôm nay, Cục CSGT 'mở luồng xanh' cho người dân về Hà Nội và TP.HCM

Đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết, dự kiến hôm nay 22.2, lượng phương tiện đổ về Hà Nội, TP.HCM sẽ rất đông, do vậy Cục CSGT sẽ đóng chiều ra khỏi 2 thành phố này để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố trên các tuyến cao tốc.

Cục CSGT dự kiến hôm nay lượng phương tiện đổ về Hà Nội và TP.HCM sẽ rất đông ẢNH: HIẾU CƯỜNG

Cụ thể, tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cục CSGT tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hóa.

Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ tạm cấm chiều từ TP.HCM đi Long Thành.

Tuyến TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ TP.HCM đi Trung Lương.

Theo Cục CSGT, trong 2 ngày 14 và 15.2, khi người dân từ các thành phố về quê đón tết, tổng phương tiện đi vào cao tốc kết nối với trung tâm Hà Nội và TP.HCM là 1.275.344 lượt. Tính trong ngày 21.2 (mùng 5 tết), đã ghi nhận 566.516 lượt phương tiện đi vào cao tốc (khoảng 44,43%) và còn khoảng 708.828 lượt phương tiện (khoảng 55,57%).

Dự kiến ngày 22.2, lượng phương tiện sẽ tiếp tục di chuyển trên các tuyến, cụ thể: cao tốc Nội Bài - Lào Cai 92.989/200.408 (còn 46,39%); cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 101.630/226.290 (còn 44,91%); cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 12.013/19.658 (còn 61,1%); cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn 192.564/487.505 (còn 39,5%).

Tại khu vực TP.HCM: cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo - Cam Lâm - Nha Trang 88.215/204.194 lượt phương tiện (còn 43,2%); cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ 56.433/103.953 (còn 54,28%); cao tốc Bến Lức - Long Thành 22.672/33.336 (còn 68%).

Theo Cục CSGT, cơ quan này sẽ tổ chức phân làn tùy thuộc vào thời điểm lượng phương tiện đổ về Hà Nội và TP.HCM tăng cao, khi nguy cơ ùn tắc kéo dài sẽ tiến hành tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho các phương tiện vào thành phố.

Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.