Đề nghị thương nhân xăng dầu hỗ trợ cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Cụ thể, Sở Công thương TP.HCM đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn TP.HCM chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng để hỗ trợ cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu cho các cửa hàng khi có đề nghị hỗ trợ.

Các thương nhân p-hải tăng cường giám sát hệ thống đại lý/cửa hàng thuộc quyền, không để xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn, chủ động phương án "tăng chuyến – tăng bồn - tăng sản lượng" trong các khung giờ cao điểm.

Với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực tuyến kết nối/đường dẫn lên - xuống cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trên địa bàn TP.HCM, Sở yêu cầu duy trì bán hàng ổn định, bố trí nhân sự/ca kíp hợp lý; ưu tiên kéo dài thời gian bán (khuyến khích 24/24 nếu điều kiện cho phép).

Một trong 2 cây xăng lớn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tạm ngưng bán từ đầu tháng 2 đến nay ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đặc biệt, chủ động dự trữ tồn bể phù hợp, báo cáo ngay cho thương nhân cung cấp khi có nguy cơ thiếu hàng để điều tiết kịp thời.

Ngoài ra, Sở Công thương TP.HCM cũng yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu này tổ chức thông tin tại chỗ như treo/bố trí bảng thông tin "Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây" để khách hàng dễ thấy, nhận diện.

Trước đó, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã có văn bản 1208 gửi Sở Công thương TP.HCM và Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trong đó, nêu rõ 2 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (tuyến trái, tuyến phải) đang tạm ngừng hoạt động, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng việc cung ứng nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên tuyến, nhất là giai đoạn Tết Nguyên đán 2026.

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa và an toàn giao thông trên tuyến, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Công thương TP.HCM và Lâm Đồng phối hợp hỗ trợ chỉ đạo bảo đảm nguồn cung cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc; tổ chức các điểm cung ứng bổ sung và phối hợp công tác tuyên truyền, thông tin...

Tại Công văn 1516, Sở Công thương TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu các thương nhân, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nghiêm túc triển khai; chủ động phối hợp điều tiết nguồn hàng, không để thiếu hàng cục bộ. Trường hợp phát sinh khó khăn/thiếu nguồn, liên hệ sở để kịp thời điều phối./.