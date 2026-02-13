Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề nghị thương nhân xăng dầu hỗ trợ cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/02/2026 11:43 GMT+7

Sở Công thương TP.HCM vừa có Công văn 1516 gửi các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tăng cường cung ứng bổ sung xăng dầu tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cụ thể, Sở Công thương TP.HCM đề nghị các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn TP.HCM chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng để hỗ trợ cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tạo điều kiện thuận lợi về vận chuyển, giao nhận nhằm bổ sung kịp thời sản lượng xăng dầu cho các cửa hàng khi có đề nghị hỗ trợ.

Các thương nhân p-hải tăng cường giám sát hệ thống đại lý/cửa hàng thuộc quyền, không để xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn, chủ động phương án "tăng chuyến – tăng bồn - tăng sản lượng" trong các khung giờ cao điểm.

Với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực tuyến kết nối/đường dẫn lên - xuống cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trên địa bàn TP.HCM, Sở yêu cầu duy trì bán hàng ổn định, bố trí nhân sự/ca kíp hợp lý; ưu tiên kéo dài thời gian bán (khuyến khích 24/24 nếu điều kiện cho phép).

Đề nghị thương nhân xăng dầu hỗ trợ cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây- Ảnh 1.

Một trong 2 cây xăng lớn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tạm ngưng bán từ đầu tháng 2 đến nay

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đặc biệt, chủ động dự trữ tồn bể phù hợp, báo cáo ngay cho thương nhân cung cấp khi có nguy cơ thiếu hàng để điều tiết kịp thời.

Ngoài ra, Sở Công thương TP.HCM cũng yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu này tổ chức thông tin tại chỗ như treo/bố trí bảng thông tin "Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây" để khách hàng dễ thấy, nhận diện.

Trước đó, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã có văn bản 1208 gửi Sở Công thương TP.HCM và Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trong đó, nêu rõ 2 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Trạm dừng nghỉ Km 41+100 (tuyến trái, tuyến phải) đang tạm ngừng hoạt động, dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng việc cung ứng nhiên liệu cho phương tiện lưu thông trên tuyến, nhất là giai đoạn Tết Nguyên đán 2026.

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, phục vụ nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa và an toàn giao thông trên tuyến, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Công thương TP.HCM và Lâm Đồng phối hợp hỗ trợ chỉ đạo bảo đảm nguồn cung cho các cửa hàng bán lẻ khu vực giáp ranh, lân cận tuyến cao tốc; tổ chức các điểm cung ứng bổ sung và phối hợp công tác tuyên truyền, thông tin...

Tại Công văn 1516, Sở Công thương TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu các thương nhân, cửa hàng bán lẻ xăng dầu nghiêm túc triển khai; chủ động phối hợp điều tiết nguồn hàng, không để thiếu hàng cục bộ. Trường hợp phát sinh khó khăn/thiếu nguồn, liên hệ sở để kịp thời điều phối./.

Tin liên quan

Cận tết, mua xăng dầu trên cao tốc gặp khó

Cận tết, mua xăng dầu trên cao tốc gặp khó

Thông tin 2 cây xăng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngưng bán khiến nhiều tài xế phải đi vòng ra ngoài quốc lộ để tiếp nhiên liệu mới quay trở lại tiếp tục hành trình gây bất tiện rất lớn. Vấn đề là việc tạm ngưng này chưa biết khi nào được mở bán lại.

Khám phá thêm chủ đề

Xăng dầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây Sở Công Thương TP.HCM Sở Công thương tỉnh Đồng Nai Nguồn cung Tết Nguyên đán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận