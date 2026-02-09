Cây xăng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn ngưng bán

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 54,72 km. Trên tuyến có 2 trạm dừng nghỉ kết hợp cây xăng, nằm ở 2 bên đường thuộc địa phận xã Xuân Quế (Đồng Nai), cách nút giao với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 1 km.

2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: LÊ LÂM

Tuy nhiên, hơn 2 tuần nay, các cây xăng ở 2 trạm dừng nghỉ trên ngưng bán. Có nhiều tài xế không nắm được thông tin kịp thời nên ghé vào để đổ xăng như mọi khi thì... hỡi ôi.

Chiều 8.2, từ Dầu Giây, anh Lê Văn Thắng (ở Đồng Nai) lái xe ô tô vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đi TP.HCM. Do không chú ý nên khi đã vào cao tốc anh mới phát hiện xe còn ít xăng.

Lo sợ chiều cuối tuần sẽ xảy ra kẹt xe, nếu "chôn chân" lâu dễ bị hết nhiên liệu nên khi đến trạm dừng nghỉ đã tấp vào đổ xăng nhưng cây xăng nơi đây rào chắn kèm thông báo tạm ngưng. Anh Thắng cho biết khi đến nút giao với quốc lộ 51 sẽ xuống quốc lộ tìm cây xăng đổ, sau đó tiếp tục hành trình.

Cây xăng ở 2 trạm dừng nghỉ đã ngưng bán từ 24.1 ẢNH: LÊ LÂM

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày qua rất nhiều ô tô con, xe tải nhỏ ghé vào trạm dừng nghỉ rồi chạy lại cây xăng để tiếp nhiên liệu. Nhưng khi xe vừa dừng bánh, nhân viên cây xăng thông báo cây xăng tạm ngưng hoạt động, không phục vụ.

Tài xế vào đỗ xăng nhưng cây xăng ngưng bán ẢNH: LÊ LÂM

Hầu hết tài xế đều tỏ vẻ chán chường, thất vọng. Có người khá căng thẳng vì xe sắp hết nhiên liệu buộc lòng phải ra khỏi cao tốc kiếm cây xăng khác. Anh Nam, tài xế xe tải nhỏ thường chạy tuyến TP.HCM - Phan Thiết nói: "Giờ đành kiếm đường ra cao tốc, đổ dầu xong lại vô đi tiếp chứ biết làm sao".

Mong muốn mở lại càng sớm càng tốt

Một số tài xế khác cho biết đã nắm được thông tin trên mạng xã hội, phương tiện truyền thông nên có sự chuẩn bị trước khi vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Thế nhưng, mọi người vẫn có mong muốn cây xăng mở bán lại càng sớm càng tốt.

Anh Đường Minh Huy (ở Cần Thơ) cho rằng trên cao tốc có thể xảy ra nhiều vấn đề bất khả kháng như kẹt xe, tai nạn, nếu không có cây xăng để tiếp thêm nhiên liệu thì cũng rất trở ngại ẢNH: LÊ LÂM

Trao đổi với PV Thanh Niên ngay tại trạm dừng nghỉ, anh Đường Minh Huy (ở TP.Cần Thơ) cho biết, nếu đóng cửa cây xăng thì rất khó khăn cho tài xế, vì trên đoạn đường di chuyển từ đầu cao tốc vào đây có nhiều vấn đề bất khả kháng có thể xảy ra như kẹt xe hoặc tai nạn.

"Lúc đó xe phải đậu và nổ máy suốt thì lượng tiêu hao nhiên liệu rất là nhiều. Mọi người mong chờ vào đây để đổ nhiên liệu, tiếp tục hành trình", anh Huy nói.

Ngoài cánh tài xế, một nhóm lao động khác cũng có mong muốn như trên là các nhân viên bán xăng. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hầu hết nhân viên bán xăng là người dân sống cạnh đó, từ ngày trạm dừng nghỉ mở ra, mọi người vào đây làm việc.

Anh Hồ Văn Qúy (ở Xuân Quế) mong muốn cây xăng sớm hoạt động để có thu nhập, mang tiền về cho vợ con đón tết ẢNH: LÊ LÂM

Nhân viên Hồ Văn Qúy (ở xã Xuân Quế) cho biết anh có 1 vợ và 2 con, công việc bán xăng là nguồn thu nhập chính của anh, trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề mà tạm ngưng như vậy nên anh rất lo.

Anh Hồ Văn Quý cũng cho biết thêm, nhiều trường hợp khi vào đến trạm dừng nghỉ thì xe cạn xăng, nhân viên ở cây xăng đã phải chạy ra bên ngoài mua xăng mang vào để hỗ trợ tài xế.

Lý do cây xăng ngưng bán

Lý do 2 cây xăng ở 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ngưng bán vì giấy phép hết hạn.

Đồng thời đang có tranh chấp dân sự giữa 3 bên gồm: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C; và giữa Công ty cổ phần Thái Sơn E&C với Công ty TNHH thương mại dịch vụ xăng dầu Châu Thành liên quan đến quyền kinh doanh khai thác và sở hữu tài sản đã đầu tư cửa hàng xăng dầu. Hiện vụ việc đang được Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP.HCM thụ lý.

Vào ngày 8.12.2025, Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP.HCM đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, theo đó cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định đối với Công ty cổ phần Thái Sơn E&C thực hiện mọi hành vi tháo dỡ, di dời hoặc làm thay đổi hiện trạng đối với toàn bộ tài sản đang tranh chấp tại trạm dừng nghỉ cho đến khi có bản án, quyết định của tòa án.

Từ quyết định trên, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cho rằng 2 cây xăng trên chưa đủ điều kiện cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

Những ngày qua, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Công thương "đề nghị hỗ trợ", sau đó gửi văn bản cho Tòa án nhân dân khu vực 1 - TP.HCM xin "ý kiến hướng dẫn" để sớm cấp phép, đảm bảo nguồn cung ứng nhiên liệu cho người dân, nhất là trong dịp tết đang đến rất gần.