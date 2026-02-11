Xe khách tông dải phân cách, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ùn tắc cục bộ

Sáng 11.2, đơn vị quản lý vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa) cho biết trên cao tốc này vừa xảy ra tai nạn giao thông tại Km120+600.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 11.2, xe khách đang lưu thông theo hướng nam - bắc thì bất ngờ loạng choạng rồi lao vào dải phân cách giữa đường. Rất may tai nạn không có thiệt hại về người.

Chiếc xe khách nằm chắn ngang làn đường hướng nam - bắc, khiến dòng phương tiện phía sau buộc phải dừng lại. Giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng, hàng loạt xe nối đuôi nhau chờ lực lượng chức năng xử lý.

Vụ tai nạn khiến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bị ùn tắc cục bộ ẢNH: S.T

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý hiện trường. Đơn vị quản lý cao tốc phối hợp đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi mặt đường để sớm giải tỏa ùn ứ. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, giao thông qua khu vực đã được thông suốt.

Theo đơn vị quản lý vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hiện lưu lượng xe trên tuyến này tăng gấp đôi so với ngày thường, đặc biệt theo hướng nam - bắc. Đơn vị đang phối hợp với cảnh sát giao thông để điều tiết và đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến.

Xe khách đâm vào dải phân cách rồi xoay ngang chắn hết làn đường cao tốc ẢNH: S.T

Trước đó, sáng 8.2, tại Km346+200 cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô gồm 2 xe khách và 2 xe tải khiến tài xế P.T.Đ (40 tuổi, Hà Nội) bị thương nặng. Ngày 7.2, tại Km56 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cũng xảy ra tai nạn giữa 2 xe tải khiến giao thông theo hướng nam - bắc ùn tắc kéo dài khoảng 2 km.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế khi lưu thông trên cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, không vượt tốc độ cho phép và luôn tập trung quan sát để tránh các vụ tai nạn đáng tiếc.