Thời sự Dân sinh

Xe khách tông dải phân cách, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ùn tắc cục bộ

Bá Duy
Bá Duy
11/02/2026 11:46 GMT+7

Xe khách mang biển số Gia Lai (Bình Định cũ) bất ngờ mất lái, tông vào dải phân cách trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa) khiến giao thông hướng nam - bắc ùn ứ.

Sáng 11.2, đơn vị quản lý vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa) cho biết trên cao tốc này vừa xảy ra tai nạn giao thông tại Km120+600.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 11.2, xe khách đang lưu thông theo hướng nam - bắc thì bất ngờ loạng choạng rồi lao vào dải phân cách giữa đường. Rất may tai nạn không có thiệt hại về người.

Chiếc xe khách nằm chắn ngang làn đường hướng nam - bắc, khiến dòng phương tiện phía sau buộc phải dừng lại. Giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng, hàng loạt xe nối đuôi nhau chờ lực lượng chức năng xử lý.

Xe khách tông dải phân cách, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ùn tắc cục bộ- Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bị ùn tắc cục bộ

ẢNH: S.T

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý hiện trường. Đơn vị quản lý cao tốc phối hợp đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi mặt đường để sớm giải tỏa ùn ứ. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, giao thông qua khu vực đã được thông suốt.

Theo đơn vị quản lý vận hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hiện lưu lượng xe trên tuyến này tăng gấp đôi so với ngày thường, đặc biệt theo hướng nam - bắc. Đơn vị đang phối hợp với cảnh sát giao thông để điều tiết và đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến.

Xe khách tông dải phân cách, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ùn tắc cục bộ- Ảnh 2.

Xe khách đâm vào dải phân cách rồi xoay ngang chắn hết làn đường cao tốc

ẢNH: S.T

Trước đó, sáng 8.2, tại Km346+200 cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô gồm 2 xe khách và 2 xe tải khiến tài xế P.T.Đ (40 tuổi, Hà Nội) bị thương nặng. Ngày 7.2, tại Km56 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cũng xảy ra tai nạn giữa 2 xe tải khiến giao thông theo hướng nam - bắc ùn tắc kéo dài khoảng 2 km.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế khi lưu thông trên cao tốc cần giữ khoảng cách an toàn, không vượt tốc độ cho phép và luôn tập trung quan sát để tránh các vụ tai nạn đáng tiếc.

cao tốc cam lâm – vĩnh hảo tai nạn cao tốc Khánh Hòa ùn tắc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
