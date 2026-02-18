Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây

Ghi nhận của Thanh Niên trưa và chiều mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại khu vực lên khách của Bến xe Miền Tây (TP.HCM), đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý, quà tết về các tỉnh miền Tây.
Trưa mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đông nghẹt người mang theo hành lý, đồ đạc đến bãi lên khách của Bến xe Miền Tây về quê ăn tết
ẢNH: CAO AN BIÊN
Nhiều người bất ngờ khi dù là mùng 2 tết nhưng Bến xe Miền Tây vẫn rất đông
Nhiều hành khách tranh thủ ăn lót dạ trên hành trình về quê
Các em nhỏ háo hức cùng người thân về nhà ăn tết
Chị Vân quê ở An Giang cùng con trai 3 tuổi về quê ăn tết. Chị cho biết mình sống ở miền Tây, tuy nhiên dịp Tết Nguyên đán lại lên TP.HCM đón tết cùng chồng. "Chồng tôi làm việc ở đây, không về quê được nên hai mẹ con lên đón giao thừa cùng. Mùng 2, mẹ con tôi về quê ăn tết, mọi người cũng trông", chị cười chia sẻ
Thời tiết oi bức, nắng nóng khiến hành trình về quê ăn tết của nhiều người thêm vất vả
Nhiều gia đình mang theo quà tết về quê
Theo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Bến xe Miền Tây (TP.HCM), 10 ngày sau tết từ mùng 1 tới mùng 10 (tức ngày 17.2 - 26.2), bến xe phục vụ 333.500 lượt hành khách với hơn 19.000 chuyến xe
Mùng 2 tết, có 49.000 lượt hành khách di chuyển qua Bến xe Miền Tây với gần 1.700 chuyến xe. Hôm nay là ngày có số lượt hành khách qua bến xe đông nhất trong 10 ngày sau tết
Càng về chiều, lượng khách đổ về bến xe chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
