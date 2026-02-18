Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây

Cao An Biên
Cao An Biên
18/02/2026 14:00 GMT+7

Trưa và chiều mùng 2 tết, Bến xe Miền Tây đông nghẹt người từ TP.HCM về lại miền Tây ăn tết cùng gia đình. Vì sao vậy?

Ghi nhận của Thanh Niên trưa và chiều mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại khu vực lên khách của Bến xe Miền Tây (TP.HCM), đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý, quà tết về các tỉnh miền Tây.

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 1.

Trưa mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đông nghẹt người mang theo hành lý, đồ đạc đến bãi lên khách của Bến xe Miền Tây về quê ăn tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 2.

Nhiều người bất ngờ khi dù là mùng 2 tết nhưng Bến xe Miền Tây vẫn rất đông

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 3.

Nhiều hành khách tranh thủ ăn lót dạ trên hành trình về quê

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 4.

Các em nhỏ háo hức cùng người thân về nhà ăn tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 5.

Chị Vân quê ở An Giang cùng con trai 3 tuổi về quê ăn tết. Chị cho biết mình sống ở miền Tây, tuy nhiên dịp Tết Nguyên đán lại lên TP.HCM đón tết cùng chồng. "Chồng tôi làm việc ở đây, không về quê được nên hai mẹ con lên đón giao thừa cùng. Mùng 2, mẹ con tôi về quê ăn tết, mọi người cũng trông", chị cười chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 6.

Thời tiết oi bức, nắng nóng khiến hành trình về quê ăn tết của nhiều người thêm vất vả

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 7.

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 8.

Nhiều gia đình mang theo quà tết về quê

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 9.

Theo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Bến xe Miền Tây (TP.HCM), 10 ngày sau tết từ mùng 1 tới mùng 10 (tức ngày 17.2 - 26.2), bến xe phục vụ 333.500 lượt hành khách với hơn 19.000 chuyến xe

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 10.

Mùng 2 tết, có 49.000 lượt hành khách di chuyển qua Bến xe Miền Tây với gần 1.700 chuyến xe. Hôm nay là ngày có số lượt hành khách qua bến xe đông nhất trong 10 ngày sau tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chiều mùng 2 tết: Bất ngờ 'biển người' ở Bến xe Miền Tây - Ảnh 11.

Càng về chiều, lượng khách đổ về bến xe chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Tin liên quan

Sáng nay 24 tháng chạp, đông nghẹt người từ TP.HCM về miền Tây ăn tết

Sáng nay 24 tháng chạp, đông nghẹt người từ TP.HCM về miền Tây ăn tết

Dù còn vài ngày nữa mới bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng sáng nay 11.2, nhằm ngày 24 tháng chạp, Bến xe Miền Tây đông nghẹt người về quê ăn tết sớm.

TP.HCM sáng 26 tết: 'Biển người' ở Bến xe Miền Tây

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đông xe: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'?

Khám phá thêm chủ đề

Bến xe Miền Tây mùng 2 Tết về quê ăn tết mùng 2 tết MÙNG 2
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận