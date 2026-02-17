Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đông xe: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'?

Cao An Biên
Cao An Biên
17/02/2026 18:34 GMT+7

Đường phố vắng xe được nhiều người nói vui là 'đặc sản' chỉ có ở TP.HCM mỗi dịp tết đến. Trong khi hầu hết các tuyến đường trung tâm thông thoáng mùng 1 tết, vẫn có một số nơi ùn ùn xe, không vắng như nhiều người nghĩ. Vì sao vậy?

Ghi nhận của Thanh Niên vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17.2), nếu như sáng sớm hầu hết các tuyến đường trung tâm TP.HCM vắng vẻ, một số đoạn đường có thời điểm vắng bóng xe thì càng về trưa và chiều, dòng xe trở nên đông đúc hơn.

Một số tuyến đường thậm chí còn ùn ùn người và xe di chuyển vào ngày mùng 1 tết khiến nhiều người bất ngờ cho rằng đường phố không "vắng tanh" như tưởng tượng. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ mang tính chất cục bộ trong thời gian ngắn, hầu hết các tuyến đường đều thông thoáng xuyên suốt hôm nay.

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 1.

Mùng 1 tết, trái ngược với cảnh vắng xe của nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3 cũ) ùn ùn xe. Đường đông vì dòng người đổ về chùa thắp hương cầu bình an, lực lượng CSGT có mặt điều phối, tránh xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Metro số 1 miễn phí vé ngày tết, người dân TP.HCM du xuân ấm lòng: 'Quá hạnh phúc'

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 2.

Dòng xe qua cầu Công Lý trưa mùng 1 tết đông đúc. Nhiều người ra đường du xuân, chúc tết, đi chùa...

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 3.

Nếu như sáng sớm đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa (TP.HCM) vắng bóng xe thì càng về trưa và chiều, dòng xe đổ ra đường đông hơn. Song so với giờ cao điểm của những ngày thường nhật, tuyến đường này vẫn rất thông thoáng, xe di chuyển dễ dàng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 4.

Xe buýt, xe máy chờ đèn đỏ trưa mùng 1 tết ở trung tâm TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 5.

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 6.

Đường Nguyễn Tri Phương chiều mùng 1 tết. Lần đầu đón tết ở TP.HCM, anh Nguyễn Tấn (27 tuổi) nói rằng buổi sáng sớm đường vắng, tuy nhiên chiều tối vẫn khá đông xe. "Những năm trước không ăn tết ở TP.HCM, mình cứ nghĩ buổi nào cũng vắng như nhau, nhưng không như tưởng tượng, đường phố vẫn nhiều xe khi người người ra đường chúc tết, du xuân, có các bác tài xế công nghệ vẫn mưu sinh", anh chia sẻ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 7.

Mùng 1 tết, nhiều người diện những bộ áo dài tết thật đẹp ra đường tận hưởng không khí năm mới

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 8.

Cầu Nguyễn Tri Phương đông xe. Song, so với ngày thường vẫn rất thông thoáng

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 9.

Hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường Cách Mạng Tháng Tám

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 10.
Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn đông: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'? - Ảnh 11.

Đường phố trung tâm TP.HCM nhiều người vẫn miệt mài mưu sinh ngày đầu năm mới

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

