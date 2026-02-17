Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đông xe: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'?

Đường phố vắng xe được nhiều người nói vui là 'đặc sản' chỉ có ở TP.HCM mỗi dịp tết đến. Trong khi hầu hết các tuyến đường trung tâm thông thoáng mùng 1 tết, vẫn có một số nơi ùn ùn xe, không vắng như nhiều người nghĩ. Vì sao vậy?
Ghi nhận của Thanh Niên vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17.2), nếu như sáng sớm hầu hết các tuyến đường trung tâm TP.HCM vắng vẻ, một số đoạn đường có thời điểm vắng bóng xe thì càng về trưa và chiều, dòng xe trở nên đông đúc hơn.
Một số tuyến đường thậm chí còn ùn ùn người và xe di chuyển vào ngày mùng 1 tết khiến nhiều người bất ngờ cho rằng đường phố không "vắng tanh" như tưởng tượng. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ mang tính chất cục bộ trong thời gian ngắn, hầu hết các tuyến đường đều thông thoáng xuyên suốt hôm nay.
