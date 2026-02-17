Mùng 1 tết, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đông xe: Vì sao 'không vắng như tưởng tượng'?

Ghi nhận của Thanh Niên vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17.2), nếu như sáng sớm hầu hết các tuyến đường trung tâm TP.HCM vắng vẻ, một số đoạn đường có thời điểm vắng bóng xe thì càng về trưa và chiều, dòng xe trở nên đông đúc hơn.

Một số tuyến đường thậm chí còn ùn ùn người và xe di chuyển vào ngày mùng 1 tết khiến nhiều người bất ngờ cho rằng đường phố không "vắng tanh" như tưởng tượng. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ mang tính chất cục bộ trong thời gian ngắn, hầu hết các tuyến đường đều thông thoáng xuyên suốt hôm nay.

Mùng 1 tết, trái ngược với cảnh vắng xe của nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3 cũ) ùn ùn xe. Đường đông vì dòng người đổ về chùa thắp hương cầu bình an, lực lượng CSGT có mặt điều phối, tránh xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ ẢNH: CAO AN BIÊN

Dòng xe qua cầu Công Lý trưa mùng 1 tết đông đúc. Nhiều người ra đường du xuân, chúc tết, đi chùa... ẢNH: CAO AN BIÊN

Nếu như sáng sớm đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa (TP.HCM) vắng bóng xe thì càng về trưa và chiều, dòng xe đổ ra đường đông hơn. Song so với giờ cao điểm của những ngày thường nhật, tuyến đường này vẫn rất thông thoáng, xe di chuyển dễ dàng ẢNH: CAO AN BIÊN

Xe buýt, xe máy chờ đèn đỏ trưa mùng 1 tết ở trung tâm TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Nguyễn Tri Phương chiều mùng 1 tết. Lần đầu đón tết ở TP.HCM, anh Nguyễn Tấn (27 tuổi) nói rằng buổi sáng sớm đường vắng, tuy nhiên chiều tối vẫn khá đông xe. "Những năm trước không ăn tết ở TP.HCM, mình cứ nghĩ buổi nào cũng vắng như nhau, nhưng không như tưởng tượng, đường phố vẫn nhiều xe khi người người ra đường chúc tết, du xuân, có các bác tài xế công nghệ vẫn mưu sinh", anh chia sẻ ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 1 tết, nhiều người diện những bộ áo dài tết thật đẹp ra đường tận hưởng không khí năm mới ẢNH: CAO AN BIÊN

Cầu Nguyễn Tri Phương đông xe. Song, so với ngày thường vẫn rất thông thoáng ẢNH: CAO AN BIÊN

Hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường Cách Mạng Tháng Tám ẢNH: CAO AN BIÊN