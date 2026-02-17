Hôm nay mùng 1 Tết Bính Ngọ: Xem lịch âm, lịch vạn niên có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ ba giữa tuần, ngày 17.2. Lịch âm là mùng 1 tết, tức ngày đầu tiên của tháng giêng. Theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ.

Hôm nay mùng 1 Tết Bính Ngọ ẢNH: AI

Người Việt Nam tận hưởng không khí mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong tiết khí Lập xuân. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của tiết khí này, khi ngày mai vào mùng 2 tết, tiết Vũ thủy sẽ thay thế.

Ngày mùng 1 tết, nhiều người Việt dậy sớm đón chào bình minh đầu tiên của năm, đi chúc tết người thân, họ hàng, tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Một số người cũng tham gia vào các hoạt động ngoài trời, du xuân trong tinh thần hân hoan đón chào năm mới với nhiều hy vọng mới.

Ngày khởi đầu tháng của những hội xuân nổi tiếng

Dân gian ta thường đếm tháng âm lịch là "một, chạp, giêng, hai…". Điều đó có nghĩa là tháng một nằm trước tháng chạp. Nhiều người lầm tưởng rằng tháng một là tháng bắt đầu một năm mới âm lịch, nhưng trên thực tế, điều này là không đúng bởi tháng giêng này mới là tháng khởi đầu cho năm âm lịch.

Mùng 1 hôm nay là ngày khởi đầu của tháng với nhiều hội xuân nổi tiếng ở nhiều tỉnh thành miền Bắc như hội rước pháo làng Đồng Kỵ (Bắc Ninh), lễ hội chùa Hương (Hà Nội), hội đền Gióng (Hà Nội), hội đền Cổ Loa (Hà Nội), lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh), hội Lim (Bắc Ninh)...

Khu vực Chợ Lớn trẩy hội Tết Nguyên tiêu của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM vào ngày rằm tháng giêng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó tại miền Nam, tháng giêng cũng rộn ràng những lễ hội xuân nổi tiếng như lễ hội núi Bà Đen (Tây Ninh), lễ hội chùa Bà Thiên Hậu (TP.HCM), hội Tết Nguyên tiêu của người Hoa khu Chợ Lớn (TP.HCM), lễ hội đền Đức Thánh Trần (TP.HCM)...

Mùng 1 tết hôm nay cũng là ngày trăng non, mặt trăng nằm gần đường thẳng nối giữa trái đất và mặt trời. Trong pha này, phần được chiếu sáng của mặt trăng hướng hoàn toàn về phía mặt trời, trong khi phần tối lại quay về phía trái đất.

Mặt trăng trong giai đoạn này mọc cùng lúc với mặt trời vào buổi sáng và lặn vào lúc hoàng hôn, chỉ hiện diện trên bầu trời ban ngày. Tuy nhiên, việc quan sát mặt trăng vào ban ngày trong kỳ trăng non là cực kỳ khó khăn.

Do nằm rất gần mặt trời trên bầu trời, ánh sáng chói của mặt trời làm lu mờ hoàn toàn sự hiện diện của mặt trăng. Bên cạnh đó, phần mặt trăng quay về phía trái đất không được chiếu sáng, nên không phản xạ đủ ánh sáng để được nhìn thấy bằng mắt thường.

Chính vì sự vắng mặt hoàn toàn của ánh sáng mặt trăng vào ban đêm, thời kỳ trăng non được xem là thời điểm tối ưu nhất trong tháng để quan sát các thiên thể mờ trên bầu trời như các thiên hà, hay các cụm sao.