Hôm nay 28.1 ngày gì mà nhiều người quan tâm? Lịch âm, lịch vạn niên có gì?

Hôm nay là thứ tư ngày 28.1, theo lịch âm hôm nay là ngày 10 tháng chạp (tháng 12 âm lịch), theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ.

Ngày 28.1 hôm nay có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc (28.1.1941 - 28.1.2026) ẢNH: AI

Như vậy, người Việt đang đi đến những ngày cuối cùng của tháng 1, tháng đầu tiên của năm 2026 và chuẩn bị đón tháng 2, tháng có số ngày ít nhất trong năm. Đây cũng là những ngày cuối cùng của tiết khí Đại hàn, trước khi bắt đầu tiết Lập xuân, tiết khí đầu tiên trong 24 tiết khí của năm.

Tại Việt Nam, ngày 28.1 hôm nay có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc (28.1.1941 - 28.1.2026). Ngày này 85 năm trước, Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Cách đây tròn 85 năm, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua cột mốc 108, đặt chân lên mảnh đất Pác Bó, xã Trường Hà, Cao Bằng. Sự kiện Bác Hồ về nước mùa xuân năm 1941 là một dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.

Trên thế giới, ngày 28.1 có gì đặc biệt?

Ngày 28.1 là ngày Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ngày này được kỷ niệm hằng năm tại Mỹ, Anh và nhiều quốc gia châu Âu khác. Timeanddate.com thông tin, còn được gọi là ngày Bảo vệ dữ liệu ở châu Âu, ngày này kỷ niệm ngày ký kết công ước của Hội đồng châu Âu về bảo vệ cá nhân liên quan đến xử lý tự động dữ liệu cá nhân năm 1981.

Ngày này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 và nhằm thúc đẩy tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nó cũng giúp nâng cao nhận thức về cách mọi người có thể bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của mình, cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Ngày 28.1 là ngày Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Vào ngày này, các công ty và chính phủ tổ chức các sự kiện và hội thảo thảo luận về các vấn đề an ninh mạng, quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Nhiều người cũng giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên về việc cẩn thận khi cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.

Ở một số quốc gia phương Tây, 28.1 còn được biết tới là Ngày hội vui vẻ tại nơi làm việc. Được tổ chức vào ngày 1.4 và 28.1, ngày này khuyến khích mọi người "thêm chút niềm vui vào ngày làm việc của mình", theo Timeanddate.com.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhận thức về thời gian của một người thay đổi khi họ đang vui vẻ. Theo những nghiên cứu này, việc vui chơi, thoải mái ở nơi làm việc có thể giúp thời gian trôi qua nhanh hơn.