Hôm nay 24.1 là ngày gì đặc biệt? Lịch âm, lịch vạn niên có gì mới?

Theo dương lịch, hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 24.1. Theo lịch âm là ngày mùng 6 tháng chạp (tháng 12 âm lịch), là tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ. Theo cách gọi can chi đây là ngày Mậu Tuất, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ.

Người Việt vẫn đang trong khoảng thời gian của tiết Đại hàn, tiết khí cuối cùng trong năm trước khi bắt đầu tiết Lập xuân, tiết khí khởi đầu của 24 tiết khí. Lập xuân bắt đầu đánh dấu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã đến rất gần.

Ngày 24.1 hôm nay là ngày Quốc tế giáo dục (International Day of Education) phổ biến trên khắp thế giới và cũng là ngày Lời khen ở một số quốc gia phương Tây.

Những ngày này có nguồn gốc và ý nghĩa thế nào?

Năm 2018, Liên Hợp Quốc chọn ngày 24.1 là ngày Quốc tế giáo dục, nhằm tôn vinh vai trò của giáo dục trong việc đảm bảo hòa bình thế giới và phát triển bền vững trên toàn cầu.

Ngày Quốc tế giáo dục là một cơ hội để cùng nhìn nhận lại giáo dục và vai trò của giáo dục, khẳng định giáo dục là một quyền cơ bản của con người, cần được chung tay bảo vệ.

Ngày Quốc tế giáo dục không chỉ đánh dấu việc tôn vinh các nhà giáo, những người đóng góp cho sự phát triển của hệ thống giáo dục, mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của kiến thức và học tập trong việc xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Đây là dịp để cả xã hội nhận thức và đồng lòng hỗ trợ việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện bình đẳng cho mọi người tiếp cận kiến thức.

Trong khi đó ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày Khen ngợi. Ngày lễ không chính thức này được Debby Hoffman và Kathy Chamberlin khởi xướng vào năm 1998 như một cách để thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với những người thân yêu trong cuộc sống.

Theo Timeanddate.com, trong nhịp sống hối hả thường nhật, chúng ta dễ dàng coi những việc mà người thân yêu và những người xung quanh làm cho chúng ta là điều hiển nhiên. Ngày Khen ngợi (Compliment Day) ra đời nhằm mục đích thay đổi điều đó.

Ngày này khuyến khích mọi người chủ động khen ngợi và ghi nhận những điều nhỏ nhặt và cả những điều lớn lao mà người khác làm cho họ. Để lời khen trở nên có ý nghĩa, nó phải xuất phát từ trái tim và thật sự chân thành.

Để đưa ra lời khen chân thật, các chuyên gia khuyên nên tìm điều gì đó mà bạn ngưỡng mộ ở người mà bạn muốn khen. Đó có thể là về công việc họ làm tốt, một kỹ năng họ sở hữu, một bộ váy họ đã mặc hoặc điều gì đó họ đã làm gần đây khiến bạn ấn tượng…

