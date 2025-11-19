Ngày Quốc tế đàn ông 19.11: Lời chúc hóm hỉnh, dễ thương ngập tràn mạng xã hội

Ngày Quốc tế nam giới lần đầu tiên được tổ chức tại Trinidad và Tobago vào ngày 19.11.1999. Đến nay, ngày này trở nên phổ biến ở hàng trăm quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thường được biết tới với tên gọi gần gũi hơn là ngày Quốc tế đàn ông 19.11.

19.11 là ngày Quốc tế nam giới. Hôm nay, mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin về ngày này

Ngày Quốc tế nam giới là dịp để nhiều người cùng nhìn lại những đóng góp, hy sinh và tiến bộ mà nam giới đã đạt được trong xã hội. Những tiến bộ đó bao gồm việc nam giới cùng với phụ nữ nỗ lực tạo ra những tiến bộ về giáo dục, kinh tế, xã hội và công nghệ trong xã hội.

Ý nghĩa của ngày này cũng tập trung vào việc cải thiện quan hệ giới, thúc đẩy bình đẳng giới. Mặt khác, ngày cũng đề cập đến các vấn đề như nuôi dạy con cái, hình mẫu nam giới tích cực, gia đình và lựa chọn lối sống lành mạnh cho nam giới.

Những lời chúc đặc biệt dành cho phái nam

Sáng nay, trên mạng xã hội ào ạt những lời chúc mừng dành cho phái nam. Bên cạnh đó, không ít "cánh mày râu" cũng chia sẻ những lời nhắc dễ thương "đòi quà" các chị em vào ngày đặc biệt này.

Tài khoản Đông Hiệp bình luận: "Hôm nay là ngày Quốc tế đàn ông, chúc tất cả nam giới luôn mạnh khỏe yêu đời và hạnh phúc nhé". "Gửi tới cánh mày râu những lời chúc và những bông hoa hạnh phúc, tươi thắm nhất. Chúc các ông, các anh, các con cháu và tất cả đàn ông mọi miền vui vẻ nha!", tài khoản Nguyễn Thị Hồi chia sẻ.

"Xin gửi đến các đấng mày râu lời chúc mừng, chúc các anh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn là người đàn ông trụ cột có trách nhiệm vun vén hạnh phúc trong gia đình. Chúng ta là phái mạnh quyết tâm không đòi quà nhưng có quà thì nhận!", một tài khoản chia sẻ hài hước.

Mạng xã hội ngập tràn những lời chúc dễ thương dành cho phái nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Nguyệt Hằng thì đăng lên mạng xã hội những lời chúc dễ thương: "Nhân ngày Quốc tế đàn ông, chúc các chú, các bác, các anh, các em trai, cháu trai nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công trong công việc nhé. Không ganh tị với ngày 8.3 nữa nghe không!".

Một tài khoản khác thì hỏi thăm cánh mày râu "tình hình hôm nay": "Đã nhận quà cáp gì ngày Quốc tế đàn ông chưa anh em! Khoe nhẹ dưới bình luận cho thiên hạ trầm trồ xem nào!".

"Đàn ông cũng cần được yêu thương... Chúc mừng một nửa thế giới nhân ngày Quốc tế đàn ông 19.11. Chị em tặng quà chúng tôi đi nhé!", Phan Anh "nhắc nhẹ" phái nữ trong ngày này.

